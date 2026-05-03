Scariolo: "Cualquiera de los dos podría haber ganado; nos ha tocado por ADN"

Madrid, 3 may (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, elogió la victoria ante el UCAM Murcia por 131-123, en un duelo que "cualquiera de los dos" podría haber ganado, y que sirve a los blancos para amarrar de forma matemática el primer puesto en la Liga Endesa.

"La conclusión era que no queríamos perder. Ha sido una muestra de resilencia de los jugadores. El Murcia ha demostrado por qué está donde está en la clasificación. Durante bastante tiempo nuestra defensa no ha tenido la intensidad requerida, pero cuando ha tocado hemos sido capaces de volver a sacarla. Creo que cualquiera de los dos equipos hubiese podido ganar. Nos ha tocado a nosotros por ADN y por darle un agradecimiento a la afición", analizó Scariolo en la rueda de prensa posterior al partido.

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El gran protagonista del duelo fue el croata Mario Hezonja, con 53 de valoración y 40 puntos, aunque Scariolo ironizó por su tiro libre fallado al final del partido, que llevó el duelo a la prórroga.

"Lo valoraría perfecto si no hubiese fallado el tiro libre que nos hubiese permitido ganar. Casi perfecto. Los 53 de valoración llevan 11 rebotes y 6 asistencias más que los 40 puntos. Es lo que le estamos pidiendo, si quieres ser el mejor, debes serlo en todos los aspectos del juego, sobre todo en lo mental", afirmó.

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Sobre la "pérdida muy grave" con la lesión de Edy Tavares, elogió el rendimiento coral de sus jugadores, los cuales tienen una naturaleza más ofensiva.

"Durante unos minutos hemos concedido muchas penetraciones al aro. Hoy había manejadores verticales. Ahora tenemos menos protección en el aro, tenemos que trabajar y compensarlo (la baja de Tavares) con un esfuerzo de equipo. Tenemos que exigirnos mucho porque nuestra naturaleza ofensiva nos vuelve a los 63 puntos recibidos en la primera parte", remarcó.

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Por último, felicitó al equipo júnior, entrenado por Javi Juárez, que se proclamó este sábado campeón de España.

"No ha sido fácil porque tenían muchas bajas en el interior y se enfrentaban a un Barça que físicamente tiene nivel ACB o Euroliga. La cantera sirve para producir jugadores pero tenemos que tener claro que la formación no puede obsesionarnos. De ser júnior a jugar en el primer equipo hay pasos previos pero se pueden cumplir de manera controlada", finalizó. EFE

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