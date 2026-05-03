Un detenido por vender 'gas de la risa' en un local de copas en Yuncos (Toledo)

Toledo, 3 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre al que se le acusa de un delito contra la salud pública por comercializar con óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa', en un local de copas de Yuncos (Toledo).

El instituto armado ha informado en una nota de prensa de que en la madrugada de este domingo, en el marco de la Operación Ceres 2.0., la Unidad de Empleo Táctico (UET), en coordinación con agentes de la Guardia Civil de Illescas y Seseña, han detenido a un hombre por un delito contra la salud pública.

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Los agentes de la UET detectaron un comportamiento inusual en un local de copas, por lo que realizaron requisas en el interior del establecimiento y observaron que los clientes llevaban globos y botellas de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa'.

En total, se han aprehendido 48 botellas de óxido nitroso dispuestas para su venta, además de un spray de defensa personal no homologado, un arma blanca y varias dosis de sustancias estupefacientes, junto con 635 euros en efectivo.

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La Guardia Civil ha advertido de que la inhalación directa de óxido nitroso desde globos o cartuchos sin control médico puede provocar daños neurológicos, asfixia y lesiones físicas.

Además, en esta operación se ha detenido a otra persona que también estaba dentro del local por una requisitoria judicial en vigor. EFE

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