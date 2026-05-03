Espana agencias

Un detenido por vender 'gas de la risa' en un local de copas en Yuncos (Toledo)

Guardar

Toledo, 3 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre al que se le acusa de un delito contra la salud pública por comercializar con óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa', en un local de copas de Yuncos (Toledo).

El instituto armado ha informado en una nota de prensa de que en la madrugada de este domingo, en el marco de la Operación Ceres 2.0., la Unidad de Empleo Táctico (UET), en coordinación con agentes de la Guardia Civil de Illescas y Seseña, han detenido a un hombre por un delito contra la salud pública.

PUBLICIDAD

Los agentes de la UET detectaron un comportamiento inusual en un local de copas, por lo que realizaron requisas en el interior del establecimiento y observaron que los clientes llevaban globos y botellas de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa'.

En total, se han aprehendido 48 botellas de óxido nitroso dispuestas para su venta, además de un spray de defensa personal no homologado, un arma blanca y varias dosis de sustancias estupefacientes, junto con 635 euros en efectivo.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil ha advertido de que la inhalación directa de óxido nitroso desde globos o cartuchos sin control médico puede provocar daños neurológicos, asfixia y lesiones físicas.

Además, en esta operación se ha detenido a otra persona que también estaba dentro del local por una requisitoria judicial en vigor. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Montero promete poner tope a los pisos turísticos y "negociar" el traspaso de competencias ferroviarias a la Junta

Montero promete poner tope a los pisos turísticos y "negociar" el traspaso de competencias ferroviarias a la Junta

Muere una mujer en el incendio de un piso en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Infobae

El PP acusa a Sánchez de inacción contra el acoso escolar y lleva este martes un foro al Senado para plantear soluciones

El PP acusa a Sánchez de inacción contra el acoso escolar y lleva este martes un foro al Senado para plantear soluciones

Detenido un hombre por agredir sexualmente a una menor, hija de su pareja en Mallorca

Infobae

Cae una red criminal dedicada a robos con violencia en varias provincias andaluzas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

La Justicia avala el desahucio promovido por un “gran tenedor” contra un inquilino con un 87% de discapacidad y 733 euros mensuales en Barcelona

España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

ECONOMÍA

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

DEPORTES

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid