Cae una red criminal dedicada a robos con violencia en varias provincias andaluzas

Granada, 3 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a los ocho integrantes de un grupo criminal especializado en robos con violencia, que cometió diferentes delitos en Granada y otras provincias andaluzas, una organización acusada además de detención ilegal.

Según ha informado este cuerpo armado, la operación, denominada 'Lubricado' ,ha permitido arrestar a ocho personas como presuntas autoras de diferentes delitos de robo con violencia, detención ilegal, robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal.

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La investigación comenzó con el robo de la mercancía de un camión estacionado en un área de servicio de Aldea de los Ríos-Guarromán (Jaén), la madrugada del pasado 18 de febrero.

Desde el pasado noviembre, aproximadamente, la Guardia Civil observó un incremento del número de robos, tanto en empresas distribuidoras de comida y bebidas alcohólicas como en camiones estacionados en áreas de servicio del área metropolitana de Granada.

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Pero fue ese día, tras recibir aviso de la Policía Local de Guarromán, cuando los agentes se desplazaron hasta Jaén, ya que habían identificado a dos sospechosos en un turismo estacionado en el aparcamiento del área de servicio.

Los agentes comprobaron que llevaban una palanca de grandes dimensiones, prendas para cubrir la cabeza y el rostro, y tenían cargadas en un camión 147 cajas de una conocida marca comercial de whisky, con doce botellas cada una, que habían robado de un camión próximo.

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La Guardia Civil detuvo a los dos hombres y recuperó la mercancía sustraída, que fue devuelta a su legítimo propietario.

Al realizar el visionado de las diferentes grabaciones de las cámaras de seguridad, los agentes comprobaron que esos dos vehículos, el turismo y el camión, aparecían en varios de los robos, lo que llevó a los investigadores a la identificación de varios integrantes del grupo delictivo.

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Un trabajo exhaustivo de cada robo ha servido para detectar un patrón delictivo que condujo hasta un grupo criminal dedicado a este tipo concreto de hechos y asentado en Pinos Puente (Granada).

Con los datos de la investigación, los agentes han identificado y detenido a ocho personas implicadas en esta serie de hechos.

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También han localizado numerosa mercancía procedente de los robos perpetrados por este grupo, lo que ha permitido esclarecer toda una serie de delitos cometidos en Granada, pero también en las provincias de Jaén y Sevilla. EFE

mro/fs/oli

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