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Muere una mujer en el incendio de un piso en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

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Barcelona, 3 may (EFE).- Una mujer de 57 años ha muerto la madrugada de este domingo en el incendio de su piso en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, con lo que son dos las víctimas mortales registradas este puente de Primero de Mayo en Cataluña en sendos fuegos de viviendas.

Los Bombers de la Generalitat han informado en un comunicado de que a las 1:03 horas han sido alertados de un incendio en el comedor de una vivienda situada en la primera planta de un edificio de la calle Bonaire, a donde se han desplazado con tres dotaciones.

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La mujer ha sido atendida por sanitarios desplazados también a la zona, aunque finalmente las maniobras de reanimación no han logrado mantenerla con vida.

Los bomberos han encontrado en la vivienda un perro, al que también se ha intentado infructuosamente salvarle la vida.

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Los técnicos de emergencias, una vez apagado el fuego, han revisado el estado del inmueble, cuya estructura no ha quedado afectada por el fuego.

La muerte de esta mujer se suma a la registrada en la madrugada del pasado viernes, 1 de mayo, cuando un incendio quemó su casa en la población de Sant Pau de Segúries, en Girona. EFE

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EFE

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