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Detenido un hombre por agredir sexualmente a una menor, hija de su pareja en Mallorca

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Palma, 3 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de haber agredido sexualmente a una menor de edad, hija de su pareja, en Mallorca, a la que hizo tocamientos y ante la que se paseaba desnudo, mientras le proponía mantener relaciones.

En un comunicado este domingo, el cuerpo policial ha detallado que los hechos se remontan a 2022, cuando una menor de edad, que residía fuera de la isla, cambió su domicilio a Mallorca para vivir junto a su madre y la pareja de esta.

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En diferentes momentos, el presunto autor se paseaba sin ropa delante de la menor, algo que incomodaba a la misma, así como le instó a mantener relaciones sexuales, a lo que la joven se negó.

La víctima no supo cómo reaccionar a todos estos episodios y no lo contó a nadie, según el comunicado, por lo que la situación se prolongó hasta 2023, cuando la joven pidió al presunto autor que parara. A partir de ese momento, el individuo adoptó un comportamiento humillante hacia la menor y su madre.

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Hace unas semanas, la víctima contó lo sucedido a un familiar, que se lo contó a su madre, y ambos decidieron exponer los hechos a la Policía Nacional.

Al recibir la denuncia, la Policía Nacional de Palma se hizo cargo de la investigación y detuvo al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual. EFE

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EFE

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