Montero promete poner tope a los pisos turísticos y "negociar" el traspaso de competencias ferroviarias a la Junta

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se ha comprometido en el programa electoral con el que concurre a los comicios autonómicos del 17 de mayo a fijar "techos máximos" en la proliferación de viviendas de uso turístico, y a "iniciar formalmente el proceso de diálogo y negociación con el Gobierno de España para el traspaso de las competencias en la gestión de los sistemas ferroviarios intracomunitarios".

Así se recoge en el documento del programa electoral socialista, consultado por Europa Press, que el PSOE-A publicó el pasado jueves, 30 de abril, coincidiendo con el inicio oficial, unas horas después, del periodo de campaña que la candidata María Jesús Montero comenzó con un acto en Granada.

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El programa incluye un apartado dedicado a la 'Movilidad sostenible e inteligente', en el que se parte de la premisa de que "Andalucía arrastra un modelo de movilidad desequilibrado, excesivamente dependiente del vehículo privado y del transporte por carretera, al mismo tiempo que cuenta con un transporte público claramente insuficiente en amplias zonas del territorio".

Además, el PSOE-A reivindica en su programa las infraestructuras ferroviarias como "un elemento estratégico para el futuro de Andalucía, tanto para su cohesión territorial como para su competitividad económica y su integración en Europa".

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Desde el PSOE-A consideran que, "aunque estas actuaciones son competencia del Estado, la Junta de Andalucía no puede limitarse a la mera reclamación, sino que debe asumir un papel proactivo en la definición de prioridades, la colaboración institucional, la facilitación administrativa y el impulso político de los proyectos, alineando sus políticas territoriales y económicas para maximizar su impacto y garantizar que Andalucía no quede rezagada en las grandes redes europeas de transporte".

De esta manera, Montero se compromete en su programa, si llega a ser presidenta de la Junta, a dar un "impulso" al ferrocarril "como eje central de la movilidad sostenible y la competitividad económica en Andalucía".

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En esa línea, apuesta por el "desarrollo de la conexión ferroviaria de alta velocidad Huelva-Faro, como proyecto estratégico de conexión internacional para el suroeste peninsular y su posicionamiento en el mapa europeo".

Quien fuera también hasta el pasado mes de marzo vicepresidenta del Ejecutivo central se compromete igualmente si gobierna la Junta a "iniciar formalmente el proceso de diálogo y negociación con el Gobierno de España para el traspaso de las competencias en la gestión de los sistemas ferroviarios intracomunitarios".

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El programa del PSOE-A puntualiza que este proceso de negociación se llevaría a cabo "desde una cooperación leal, con el objetivo de mejorar de forma inmediata la calidad del servicio ferroviario, especialmente en cercanías y media distancia, adaptar la oferta a las necesidades reales de Andalucía y reforzar la capacidad de planificación y gestión desde la comunidad autónoma mientras se avanza en el proceso de transferencia de competencias".

Además, Montero apuesta por "reforzar de manera prioritaria el ferrocarril de cercanías y media distancia, mediante la mejora de infraestructuras, el incremento de frecuencias y conexiones, y la reactivación de líneas ferroviarias existentes que actualmente carecen de servicios de viajeros, como herramienta clave de movilidad cotidiana y vertebración territorial".

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AEROPUERTOS Y TAXIS

Por otro lado, el programa socialista dedica también una atención específica a los aeropuertos, y al respecto plantea "evaluar la ampliación y modernización de infraestructuras aeroportuarias cuando sea necesario, garantizando sostenibilidad ambiental y eficiencia económica", así como a "mejorar la conexión de los aeropuertos con el transporte público y las redes ferroviarias".

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También los taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC) encuentran hueco en este programa electoral en el que desde el PSOE-A se advierte de que "el taxi andaluz está sufriendo una invasión descontrolada, porque el Partido Popular ha permitido que se ignore sistemáticamente la ratio de un VTC por cada treinta taxis".

Con ese escenario como base, la candidatura de Montero se compromete a terminar "con la competencia desleal", y a "regular por ley la precontratación obligatoria de 30 minutos", desde el convencimiento de que "los VTC no pueden operar como taxis de calle, ni circular 'a la caza' de clientes, ni bloquear estaciones y aeropuertos esperando a quien no tiene reserva", y las "reglas" deben "ser iguales para todos".

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VIVIENDAS TURÍSTICAS

Por otro lado, en relación al turismo, desde la candidatura de María Jesús Montero sostienen que es "uno de los principales motores económicos de Andalucía, pero solo puede ser una palanca de progreso si se gobierna con planificación, reglas claras y orientación al interés general".

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Al hilo, acusan al Gobierno del PP-A de haber permitido "un crecimiento desordenado que ha generado tensiones sobre la vivienda, precariedad laboral, saturación ambiental y desequilibrios territoriales", con un "crecimiento descontrolado de las Viviendas de Uso Turístico" (VUT) que "ha tensionado el acceso a la vivienda, deteriorado la convivencia vecinal y alterado el equilibrio urbano en numerosos municipios andaluces".

Frente a ello, el PSOE-A se compromete a impulsar "un modelo integral de regulación que subordine la actividad turística al derecho a la vivienda y al interés general", así como a establecer "techos máximos de viviendas turísticas por zonas o barrios, en función de su capacidad de carga social, urbana y ambiental".

Así, la candidatura de Montero propone distinguir entre "zonas saturadas", en las que "se prohibirá la concesión de nuevas licencias"; zonas "de contención", donde "no se permitirá el crecimiento", y zonas "de crecimiento limitado, condicionado a la capacidad del territorio".

Asimismo, el programa contempla la "posibilidad de establecer moratorias temporales en municipios o barrios con alta presión turística", y priorizar el "uso residencial frente al uso turístico en la planificación urbana y territorial".

De igual modo, María Jesús Montero promete en su programa "medidas específicas para reforzar el derecho a la vivienda", como la "puesta en marcha de un 'Plan Andaluz de Retorno de Viviendas Turísticas al alquiler residencial', mediante incentivos fiscales, ayudas a la rehabilitación y seguros públicos de impago", y la "creación de una bolsa pública de vivienda asequible en zonas tensionadas, vinculada a la movilización de vivienda actualmente destinada a uso turístico".

Otras propuestas son la "limitación del número de viviendas turísticas por propietario para evitar procesos de concentración", así como condicionar "las licencias a la autorización de las comunidades de propietarios, reforzando la convivencia vecinal".

En materia de "control y cumplimiento", Montero se compromete a crear "una Agencia Pública Andaluza de Inspección Turística, con medios suficientes para garantizar el cumplimiento normativo", y a reforzar "la inspección mediante unidades especializadas y herramientas de cruce de datos".

La "retirada ágil de anuncios ilegales en plataformas digitales" y el "desarrollo de un régimen sancionador efectivo y disuasorio frente a la actividad ilegal" son otras de las medidas en relación al turismo incluidas en el programa electoral de María Jesús Montero.