Un aguacero deja incidencias en Santander y obliga a cerrar un túnel del centro

Santander, 3 may (EFE).- La fuerte lluvia que ha caído a última hora de este domingo en Santander ha provocado entre 15 y 20 incidencias, y ha obligado a cerrar el túnel que conecta la calle Jesús de Monasterio con San Fernando, en el centro de la ciudad.

Pasadas las 21.00 horas, se ha situado sobre la capital cántabra una tormenta que ha descargado grandes cantidades de agua en poco tiempo.

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Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), actualizados a las 22.30 horas, la tormenta ha dejado en Santander 13,4 litros por metro cuadrado en 10 minutos, 18 litros en 20 minutos y 20,6 en una hora.

Las zonas más afectadas por el aguacero, señalan a EFE fuentes municipales, han sido el entorno de la S-20, Campogiro, la calle Burgos y el Paseo Pereda.

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De hecho, la Policía Local ha tenido que cerrar el túnel que discurre sobre la calle Burgos, que ha sido lo más afectado de la ciudad.

Además, a lo largo de la tarde se han registrado tormentas en varios puntos de la comunidad autónoma e, incluso, granizadas.

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Sierrapando (Torrelavega) ha sido el punto de la comunidad autónoma en el que más agua se ha recogido, 25,6 litros por metro cuadrado. EFE

(foto)(vídeo)

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