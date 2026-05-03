Espana agencias

Puntos vitales para objetivos contrapuestos en el Almería-Mirandés

Guardar

Almería/Miranda de Ebro (Burgos), 3 may (EFE).- Almería y Mirandés cierran este lunes la jornada de Liga Hypermotion en el Stadium almeriense en un partido que los locales afrontan, tras una victoria a domicilio ante el Granada, a un punto de los puestos de ascenso directo y los burgaleses a tres de la permanencia después de una victoria clave ante la Cultural Leonesa.

El Almería encara un tramo decisivo del curso aferrado al ascenso directo, dispuesto a recuperar la segunda plaza, arrebatada por el Dépor, y con una ventaja mínima sobre sus perseguidores, por lo que el duelo ante el Mirandés exige máxima concentración y continuidad competitiva tras el triunfo logrado en Granada.

PUBLICIDAD

La victoria en Los Cármenes dejó una doble lectura. El equipo volvió a mostrar pegada y capacidad para controlar los tiempos del partido, aunque también evidenció fragilidad defensiva en acciones evitables.

Rubi busca ahora un bloque más sólido y paciente para evitar errores que puedan costar puntos y el posible once apunta a pocos cambios, con Luna firme en el lateral, una defensa con Ely y Bonini que transmite seguridad, y un centro del campo con Lopy y Dzodi que potencie el trabajo ofensivo de Arribas, Embarba, Baptistao y Miguel de la Fuente.

PUBLICIDAD

Por parte burgalesa, el cuadro de Miranda viaja con una idea firme: competir desde la fortaleza mental y aprovechar el impulso de su reacción en el tramo decisivo para salvar la categoría.

El vestuario rojillo ha convertido la resistencia en su principal seña de identidad, convencido de que todavía puede cambiar su destino en una categoría.

El conjunto jabato sabe que en el Power Horse Stadium deberá resistir el potencial ofensivo del Almería, especialmente en los primeros tramos, donde los andaluces suelen imponer ritmo.

Por eso, para el técnico burgalés Antxon Muneta el plan pasa por "orden defensivo, solidaridad colectiva y aprovechar cada transición o balón parado como una oportunidad real de hacer daño", según indicó en la previa.

El objetivo no es solo puntuar, sino demostrar que su recuperación no ha sido casual y con dos tres puntos sobre la salvación tras el empate del Cádiz, la salvación es posible.

Para este partido, no estarán Selvi Clua ni Sirena Diao por lesión, que se unen a la baja de Carlos Fernández por acumulación de tarjetas.

Alineaciones probables

UD Almería: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Dzodic, Lopy; Baptistao, Arribas, Embarba, y Miguel.

Mirandés: Juanpa, Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Jorge Cabello, Fer Medrano, Javi Hernández, Bauza, Thiago Felguera, El Jebari, Ali Hoary y Unax del Cura.EFE

Estadio: UD Almería Stadium.

Hora: 20.30. EFE

1011865

vfr/jmt/cb/fc

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una explosión por gas derrumba una vivienda en Chiclana (Cádiz) y causa un herido

Infobae

Moreno promete ampliar el precio límite de la vivienda para la deducción en transmisiones

Infobae

Albares viaja este lunes a Italia y al Vaticano para reforzar relaciones y abordar la visita del Papa León XIV en junio

Albares viaja este lunes a Italia y al Vaticano para reforzar relaciones y abordar la visita del Papa León XIV en junio

Montero asegura que "nunca había visto a la derecha tan preocupada" y afea su estrategia de "deshumanización"

Montero asegura que "nunca había visto a la derecha tan preocupada" y afea su estrategia de "deshumanización"

Matarazzo: "El Sevilla es un gran club, pero están en una situación peligrosa"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide votar en masa para que Juanma Moreno pueda gobernar en Andalucía sin Vox: “Aquí no hay mayoría de nada, no os confiéis”

Feijóo pide votar en masa para que Juanma Moreno pueda gobernar en Andalucía sin Vox: “Aquí no hay mayoría de nada, no os confiéis”

Polémica en la campaña de las elecciones de Andalucía: PSOE e IU acusan al alcalde de Sevilla de retirar sus carteles electorales de las farolas

Investigan la muerte de un joven delfín en el Estrecho que sufrió un corte en el cuello tras quedar atrapado en una red de pesca

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open