Puntos vitales para objetivos contrapuestos en el Almería-Mirandés

Almería/Miranda de Ebro (Burgos), 3 may (EFE).- Almería y Mirandés cierran este lunes la jornada de Liga Hypermotion en el Stadium almeriense en un partido que los locales afrontan, tras una victoria a domicilio ante el Granada, a un punto de los puestos de ascenso directo y los burgaleses a tres de la permanencia después de una victoria clave ante la Cultural Leonesa.

El Almería encara un tramo decisivo del curso aferrado al ascenso directo, dispuesto a recuperar la segunda plaza, arrebatada por el Dépor, y con una ventaja mínima sobre sus perseguidores, por lo que el duelo ante el Mirandés exige máxima concentración y continuidad competitiva tras el triunfo logrado en Granada.

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La victoria en Los Cármenes dejó una doble lectura. El equipo volvió a mostrar pegada y capacidad para controlar los tiempos del partido, aunque también evidenció fragilidad defensiva en acciones evitables.

Rubi busca ahora un bloque más sólido y paciente para evitar errores que puedan costar puntos y el posible once apunta a pocos cambios, con Luna firme en el lateral, una defensa con Ely y Bonini que transmite seguridad, y un centro del campo con Lopy y Dzodi que potencie el trabajo ofensivo de Arribas, Embarba, Baptistao y Miguel de la Fuente.

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Por parte burgalesa, el cuadro de Miranda viaja con una idea firme: competir desde la fortaleza mental y aprovechar el impulso de su reacción en el tramo decisivo para salvar la categoría.

El vestuario rojillo ha convertido la resistencia en su principal seña de identidad, convencido de que todavía puede cambiar su destino en una categoría.

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El conjunto jabato sabe que en el Power Horse Stadium deberá resistir el potencial ofensivo del Almería, especialmente en los primeros tramos, donde los andaluces suelen imponer ritmo.

Por eso, para el técnico burgalés Antxon Muneta el plan pasa por "orden defensivo, solidaridad colectiva y aprovechar cada transición o balón parado como una oportunidad real de hacer daño", según indicó en la previa.

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El objetivo no es solo puntuar, sino demostrar que su recuperación no ha sido casual y con dos tres puntos sobre la salvación tras el empate del Cádiz, la salvación es posible.

Para este partido, no estarán Selvi Clua ni Sirena Diao por lesión, que se unen a la baja de Carlos Fernández por acumulación de tarjetas.

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Alineaciones probables

UD Almería: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Dzodic, Lopy; Baptistao, Arribas, Embarba, y Miguel.

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Mirandés: Juanpa, Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Jorge Cabello, Fer Medrano, Javi Hernández, Bauza, Thiago Felguera, El Jebari, Ali Hoary y Unax del Cura.EFE

Estadio: UD Almería Stadium.

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Hora: 20.30. EFE

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