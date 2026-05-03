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Albares viaja este lunes a Italia y al Vaticano para reforzar relaciones y abordar la visita del Papa León XIV en junio

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, tiene previsto viajar este lunes, 4 de mayo, a Italia y al Vaticano, con el objetivo de fortalecer el buen estado de las relaciones bilaterales y de cara a la próxima visita a España del Papa León XIV en junio.

Según ha informado el Ministerio a través de un comunicado, el ministro mantendrá una reunión de trabajo con su homólogo de la Santa Sede, Monseñor Paul Richard Gallagher, para abordar las relaciones bilaterales y también la visita del Papa a España.

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La visita del Papa León XIV a España tendrá lugar del 6 al 12 de junio. En concreto, el Pontífice viajará a Madrid, del 6 al 9, a Barcelona, del 9 al 11, y a Canarias (Tenerife y Gran Canaria), del 11 al 12 de junio.

Está previsto que el Papa León XIV permanecerá en Madrid desde el 6 de junio hasta la mañana del 9 de junio, momento en el que se trasladará a Barcelona. Tras dos días en la ciudad condal, el viaje concluirá con la visita a Gran Canaria y Tenerife, los días 11 y 12, donde se espera que el foco esté en la realidad migratoria de las islas.

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Entre los actos programados, el Papa León XIV visitará la Abadía de Montserrat el 10 de junio y celebrará dos misas masivas en la calle, una el domingo 7 de junio en Madrid por la festividad del Corpus Christi, y otra de cierre el 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife.

Durante el viaje también tendrán lugar "vigilias y encuentros" en "estadios de fútbol o estadios de otros deportes siempre cubiertos". Asimismo, León XIV mantendrá encuentros privados con autoridades y participará en una sesión parlamentaria conjunta de las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados.

INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE LA CANCILLERÍA

En su viaje, Albares también inaugurará oficialmente la sede de la Cancillería en el Palacio de Santiago de los Españoles en Plaza Navona. La nueva sede es fruto de la actuación de rehabilitación promovida por la Obra Pía y cofinanciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En la Cancillería, el ministro Albares visitará la exposición de la Agencia EFE "España e Italia, 50 años para enmarcar", que complementa la inauguración de la Cancillería desde un punto de vista institucional y visual. El ministro prevé concluir la visita con una reunión con hispanistas italianos.

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EuropaPress

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