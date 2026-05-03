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Moreno promete ampliar el precio límite de la vivienda para la deducción en transmisiones

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Dos Hermanas (Sevilla), 3 may (EFE).- El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha prometido este domingo que si forma gobierno ampliará hasta unos 200.000 euros el límite máximo de precio de la vivienda - actualmente fijado en 150.000- para poder aplicar los tipos reducidos del Impuesto de Transmisiones en la compra de vivienda habitual.

Con esta medida se busca adaptar la fiscalidad a la subida del precio de la vivienda, según ha explicado Moreno en un acto de campaña electoral celebrado en el barrio de Entrenúcleos Dos Hermanas (Sevilla), donde posteriormente ha desvelado, en conversación con los periodistas que el límite aún no ha sido acordado pero que rondará los 200.000 o 220.000 euros.

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Ha señalado que tras la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones ampliado hasta cuando se hace una cesión de vivienda entre hermanos, "igual de anunciado y reclamado" es también ampliar el precio máximo para aplicar los tipos reducidos a las transmisiones.

"Es verdad que nosotros el tipo máximo lo tenemos 150.000 euros, pero es que hoy en día es que no hay vivienda que se construya a ese precio. Ha subido el hierro, ha subido los metales, ha subido el cemento, ha subido el hormigón, ha subido los ladrillos, en definitiva han subido todos los elementos fundamentales de manera que las viviendas incluso las protegidas están por encima muchas de ellas de ese precio", ha indicado Moreno.

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Moreno ha apuntado que, de esta forma, se produce una adaptación al mercado, de forma que si los pisos suben "tiene sentido que el límite para poder acogerse a la bajada de impuestos pues también suba".

De la misma forma, ha anunciado también la segunda fase del Plan Vive, con 20.000 nuevas viviendas protegidas, otras 22.000 actuaciones de rehabilitación y medidas para facilitar 66.000 viviendas de alquiler asequible, por lo que casi 200.000 personas podrán beneficiarse.

"Creo que ese es el plan más ambicioso, más realista y más sensato de todas las cosas que se han ido y se van a oír a lo largo y ancho de esta campaña", ha recalcado Moreno, quien ha añadido que la vivienda "es uno de los grandes retos que tenemos por delante". EFE

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EFE

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