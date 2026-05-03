Montero asegura que "nunca había visto a la derecha tan preocupada" y afea su estrategia de "deshumanización"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha recriminado al presidente de la Junta y candidato a la reelección en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Juanma Moreno, su intento de desmovilizar al electorado socialista. "Nunca había visto a la derecha tan preocupada de desmovilizar a nuestro electorado", ha apostillado.

En un mensaje emitido en su perfil oficial de la red social X, la secretaria general del PSOE-A ha afeado el "ejercicio de deshumanización" de Moreno en una entrevista concedida al ABC.

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En concreto, la candidata a la presidencia del Gobierno andaluz ha concretado que Moreno "no aborda ni una sola propuesta y se dedica a lanzar acusaciones falsas y a atacarme como adversaria política".

"Nunca había visto a la derecha tan preocupada por desmovilizar a nuestro electorado. Pero no lo van a conseguir porque el 17M vamos a llenar las urnas de votos", ha dicho.

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