Por Andalucía propone indemnizar por ley si no se reconoce la dependencia en tres meses

Sevilla, 3 may (EFE).- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha anunciado este domingo que, si llega al Gobierno andaluz, establecerá una ley para "indemnizar a las familias" en el caso de que la Junta de Andalucía no reconozca la prestación de la dependencia en tres meses.

"Si no se cumple ese plazo, indemnizaremos a la familia. Por tanto, si no se cumplen los plazos, las familias tienen que tener garantizada la ayuda económica en forma de indemnización hasta que se les dote de los recursos. Y lo haremos por ley", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en Fuentes de Andalucía (Sevilla).

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Esta medida forma parte de lo que el candidato ha denominado el plan '3x3', una estrategia para "darle un vuelco a la dependencia", que consiste en fijar en "tres meses el período máximo de reconocimiento de dependencia y tres para dotación de recursos", algo "tan revolucionario" como "cumplir la norma de los 180 días", ha ironizado.

Maíllo ha denunciado la "crueldad política" que, a su juicio, ejerce el Gobierno de Juanma Moreno al permitir que "el año pasado 7.000 personas murieran esperando la dependencia" y que, en lo que va de año, "más de 1.500 hayan fallecido sin recibir el reconocimiento".

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Para situaciones de urgencia, ha propuesto un mecanismo aún más ágil de '1x1', que supone "un mes de máximo para el reconocimiento y otro para la dotación de recursos".

El candidato ha puesto como ejemplo de eficiencia al Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, donde se gestiona la dependencia de forma directa pese a la "infrafinanciación" de la Junta.

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"Desde lo público se cuida mejor", ha incidido tras detallar que el modelo municipal cuenta con 80 auxiliares para 250 usuarios, incluyendo servicios de psicología y transporte asistencial.

"Estamos hablando de un modelo público ejemplar del que nos sentimos muy orgullosos porque demostramos que es más eficiente y más eficaz que lo privado", ha subrayado.

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Asimismo, ha vinculado este modelo con la mejora de las condiciones laborales de las cuidadoras, advirtiendo de que "no puede haber precariedad y deterioro de las condiciones de vida, sobre todo de mujeres precarizadas con salarios bajos en aquellos sitios en los que está privatizado".

Respecto al momento político de la coalición, Maíllo ha destacado el crecimiento en las encuestas y la buena acogida de la candidatura unitaria: "Estamos sintiendo el apoyo, el afecto y el compromiso de mucha gente a esta propuesta unitaria que está teniendo un resultado muy positivo. Por fin hay una herramienta para la izquierda andaluza para ser relevante e intentar gobernar", ha afirmado.

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El candidato ha concluido definiendo a Por Andalucía como "la izquierda que se arremanga para gobernar" y que busca cambiar "la angustia vital que tiene la gente por tranquilidad y seguridad".

"Somos instrumento y obedecemos al mandato popular de la unidad, igual que obedecemos al mandato popular de intervenir en el gobierno para mejorar las condiciones sociales y para conseguir que en Andalucía haya donde hay hoy angustia, haya esperanza, donde hay intranquilidad, haya servicio", ha concluido. EFE

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