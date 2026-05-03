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García Plaza apela "al plus de la afición" para vencer a la Real Sociedad

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Sevilla, 3 may (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, ha declarado este domingo en rueda de prensa que espera que sus jugadores "se aíslen del gran ambiente" que reinará en el Sánchez-Pizjuán mañana para "jugar un partido de fútbol", ya que "todos van a estar motivados" gracias "al plus de la afición".

García Plaza insistió en la necesidad de "jugar al fútbol" contra la Real Sociedad, "un equipo de una calidad técnica muy grande" en el que desea que "esos momentos malos que siempre hay en los partidos no penalicen tanto como en Pamplona" y considera que "en los dos próximos partidos en casa puede estar la salvación".

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El técnico madrileño insistió en que a su equipo lo "castigan los errores" porque los rivales, "con 70 minutos malos, sacan más rédito" que el Sevilla y achacó eso al "oficio", puesto que "cualquier detalle en contra impide ganar los partidos".

García Plaza anunció que el centrocampista juvenil Nico Guillén "va a venir convocado", lo mismo que el veterano defensor César Azpilicueta, quien "puede jugar, pero no más de un pequeño ratito" porque sale a una larga ausencia debido a una lesión muscular.

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El preparador sevillista no cree que la Real Sociedad actúe relajada mañana porque "es el campeón de Copa" y "va como una flecha para arriba" y cuenta con "jugadores que ganan partidos solos", ya que "los equipos de arriba son así" y "te obligar a jugar dos partidos: en defensa y en ataque". EFE

lhg/cb/fc

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EFE

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