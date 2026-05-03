Espana agencias

Esplugues homenajeará el lunes en una concentración a la mujer asesinada en la calle

Guardar

Barcelona, 3 may (EFE).- El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha convocado para este lunes, a las 18:00 horas, una concentración frente al consistorio para recordar a la joven asesinada este sábado con un cuchillo de grandes dimensiones en la vía pública en esa localidad, por lo que ha sido detenido un hombre.

Los hechos tuvieron lugar sobre las once de la mañana en la calle de Joan Miró, donde el arrestado, armado con un cuchillo y que amenazaba a los transeúntes, asesinó a la mujer e hirió a un hombre. El agresor huyó del lugar pero fue detenido una hora después en la avenida de la Diagonal, en el límite entre Barcelona y Esplugues.

PUBLICIDAD

El alcalde del municipio, Eduard Sanz, ha indicado en un mensaje en las redes sociales que el ayuntamiento ha decretado dos días de duelo por este asesinato y que ha convocado un minuto de silencio este lunes "para expresar el pésame, la solidaridad con las personas afectadas y el rechazo firme a la violencia".

"Lo quiero decir con toda claridad: Esplugues condena rotundamente estos hechos. La violencia no tiene cabida en nuestra ciudad. Defenderemos siempre la convivencia, la seguridad y el respeto", señala Sanz.

PUBLICIDAD

El alcalde asegura, además, que "Esplugues responderá con serenidad, unidad y firmeza: al lado de las personas afectadas, contra cualquier forma de violencia y con el compromiso de continuar trabajando por la seguridad y la convivencia en nuestra ciudad".

El detenido es un hombre de origen extranjero que permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Estas mismas fuentes han dicho a EFE que, descartado el asesinato como un caso de violencia machista, los investigadores "mantienen abiertas todas las hipótesis" sobre el móvil de este suceso.EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cónsul de España en Tel Aviv asiste a la vista del juez con el activista de la Flotilla

Infobae

Llorca dice que el Gobierno "abre la puerta" a devolver lo tributado por ayudas autonómicas de la dana en la renta 2024

Llorca dice que el Gobierno "abre la puerta" a devolver lo tributado por ayudas autonómicas de la dana en la renta 2024

El Barça y el Horneo encabezan el sorteo de la Copa que se celebra este lunes en Alicante

Infobae

García Plaza apela "al plus de la afición" para vencer a la Real Sociedad

Infobae

Por Andalucía propone indemnizar por ley si no se reconoce la dependencia en tres meses

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polémica en la campaña de las elecciones de Andalucía: PSOE e IU acusan al alcalde de Sevilla de retirar sus carteles electorales de las farolas

Polémica en la campaña de las elecciones de Andalucía: PSOE e IU acusan al alcalde de Sevilla de retirar sus carteles electorales de las farolas

Investigan la muerte de un joven delfín en el Estrecho que sufrió un corte en el cuello tras quedar atrapado en una red de pesca

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

La Justicia avala el desahucio promovido por un “gran tenedor” contra un inquilino con un 87% de discapacidad y 733 euros mensuales en Barcelona

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid