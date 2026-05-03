Esplugues homenajeará el lunes en una concentración a la mujer asesinada en la calle

Barcelona, 3 may (EFE).- El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha convocado para este lunes, a las 18:00 horas, una concentración frente al consistorio para recordar a la joven asesinada este sábado con un cuchillo de grandes dimensiones en la vía pública en esa localidad, por lo que ha sido detenido un hombre.

Los hechos tuvieron lugar sobre las once de la mañana en la calle de Joan Miró, donde el arrestado, armado con un cuchillo y que amenazaba a los transeúntes, asesinó a la mujer e hirió a un hombre. El agresor huyó del lugar pero fue detenido una hora después en la avenida de la Diagonal, en el límite entre Barcelona y Esplugues.

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El alcalde del municipio, Eduard Sanz, ha indicado en un mensaje en las redes sociales que el ayuntamiento ha decretado dos días de duelo por este asesinato y que ha convocado un minuto de silencio este lunes "para expresar el pésame, la solidaridad con las personas afectadas y el rechazo firme a la violencia".

"Lo quiero decir con toda claridad: Esplugues condena rotundamente estos hechos. La violencia no tiene cabida en nuestra ciudad. Defenderemos siempre la convivencia, la seguridad y el respeto", señala Sanz.

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El alcalde asegura, además, que "Esplugues responderá con serenidad, unidad y firmeza: al lado de las personas afectadas, contra cualquier forma de violencia y con el compromiso de continuar trabajando por la seguridad y la convivencia en nuestra ciudad".

El detenido es un hombre de origen extranjero que permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, han informado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

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Estas mismas fuentes han dicho a EFE que, descartado el asesinato como un caso de violencia machista, los investigadores "mantienen abiertas todas las hipótesis" sobre el móvil de este suceso.EFE