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El Barça y el Horneo encabezan el sorteo de la Copa que se celebra este lunes en Alicante

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Alicante, 3 may (EFE).- El Barça y el Eón Horneo Alicante encabezarán este lunes el sorteo de la fase final de la Copa del Rey de balonmano, que definirá los emparejamientos del torneo que se disputará del 5 al 7 de junio en el Centro de Tecnificación de Alicante.

El conjunto azulgrana, rey indiscutible del torneo con 29 títulos, buscará su decimotercera victoria consecutiva en la competición. En caso de un nuevo triunfo del conjunto barcelonista, el finalista obtendrá plaza para competición europea.

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El Barça, como campeón de la última edición, y el Eón Horneo Alicante, como anfitrión, ejercerán como cabezas de serie en un sorteo sin condicionantes más allá de su ubicación en lados opuestos del cuadro, en un torneo que mantiene su formato habitual de eliminación directa.

En el bombo estarán, tras haber superado varias eliminatorias previas, Recoletas Atlético Valladolid, Viveros Herol Nava, Bathco Torrelavega, Bada Huesca, Irudek Bidasoa Irún y Rebi Cuenca, junto al conjunto alicantino, que debuta en la competición y participa como equipo anfitrión tras su reciente ascenso a la Liga ASOBAL la pasada temporada.

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El acto se celebrará a las 13.00 horas en el Real Casino Liceo de Alicante y contará con la presencia de Luis Barcala, alcalde de Alicante; Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana; Francisco V. Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano; y Pedro Fuertes, presidente de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, además de representantes de los ocho equipos participantes.

Paralelamente a la competición también se disputará íntegramente en el Centro de Tecnificación de Alicante la Minicopa de España Cadete 2026.

Alicante acoge por segunda vez en su historia esta fase final copera, tras la edición de 2019 celebrada en el pabellón Pitiu Rochel, en la que el Barça se se impuso al Cuenca Ciudad Encantada. EFE

pvb/nhp/cmm

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EFE

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