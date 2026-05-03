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Una granizada provoca un accidente entre 16 vehículos a la salida de un túnel en Cantabria

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Santander, 3 may (EFE).- Dieciséis vehículos se han visto implicados este domingo en un golpe por alcance en cadena, provocado por una repentina granizada y que no ha causado ningún herido de gravedad, a la salida del túnel de Gedo, en la localidad cántabra de Somahoz (Los Corrales de Buelna), en la A-67.

El accidente, que se ha producido en dirección a Santander, se ha saldado con algún herido leve y sin que haya sido necesario cortar el tráfico, según han señalado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria.

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Todos los vehículos afectados se encuentran en el arcén de la margen derecha y el tráfico circula con normalidad por el carril izquierdo de la calzada, añaden esas fuentes.

La Guardia Civil de Tráfico se ha desplazado hasta la zona.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa en sus redes sociales de que se han registrado 16,2 litros en una hora en Los Corrales y ha advertido de que esta tormenta se está desplazando hacia el este, siguiendo aproximadamente la A-8 al sur de la Bahía de Santander.

Por ello, la Aemet ha pedido mucha precaución en la A-8, entre Santander y Castro Urdiales, porque esa tormenta puede descargar chubascos intensos que localmente pueden ir acompañados de granizo. EFE

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