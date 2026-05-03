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Ofensiva del PSOE en toda España y en Europa contra la "prioridad nacional" de PP y Vox

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Madrid, 3 may (EFE).- El PSOE presentará iniciativas en toda España y en el Parlamento Europeo en favor de la igualdad ciudadana y en contra de la fórmula de la "prioridad nacional" acordada por PP y PSOE en la concesión de ayudas y subvenciones.

Lo hará mediante mociones o proposiciones no de ley que presentará en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, Congreso, Senado y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aparte de la Eurocámara, "para defender el principio de igualdad ciudadana que pretenden romper PP y Vox" con el concepto de prioridad nacional.

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Según un comunicado del Partido Socialista, el PP y Vox persiguen con estas iniciativas "alertar de que el pacto que los de Feijóo han firmado en Extremadura y Aragón con la ultraderecha es inhumano e ilegal".

Es así, han señalado, porque pretende fracturar a la sociedad, dividiéndola entre ciudadanos de primera y de segunda categoría y porque establece como requisito para acceder a los servicios públicos el lugar de origen y no la necesidad o el derecho a ellos y, además, "está basada en el odio y la exclusión y puede dañar la convivencia".

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Es también "ilegal", han sostenido, porque "viola el principio de igualdad entre todos los ciudadanos que establece el artículo 14 de nuestra Constitución" y contradice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Para el PSOE, "la prioridad nacional" del PP y Vox supone también el desmantelamiento de los servicios públicos "y la desinstitucionalización en la que tan bien se mueven los partidos radicales".

Ha advertido además de que tras la exclusión de la población migrante vendrá la exclusión de otros grupos de población: las mujeres, las personas LGTBI o aquellos que menos tienen, los hablantes de lenguas cooficiales "o, sencillamente, todo aquel que no piense como la derecha". EFE

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EFE

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