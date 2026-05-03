Ofensiva del PSOE en toda España y en Europa contra la "prioridad nacional" de PP y Vox

Madrid, 3 may (EFE).- El PSOE presentará iniciativas en toda España y en el Parlamento Europeo en favor de la igualdad ciudadana y en contra de la fórmula de la "prioridad nacional" acordada por PP y PSOE en la concesión de ayudas y subvenciones.

Lo hará mediante mociones o proposiciones no de ley que presentará en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, Congreso, Senado y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aparte de la Eurocámara, "para defender el principio de igualdad ciudadana que pretenden romper PP y Vox" con el concepto de prioridad nacional.

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Según un comunicado del Partido Socialista, el PP y Vox persiguen con estas iniciativas "alertar de que el pacto que los de Feijóo han firmado en Extremadura y Aragón con la ultraderecha es inhumano e ilegal".

Es así, han señalado, porque pretende fracturar a la sociedad, dividiéndola entre ciudadanos de primera y de segunda categoría y porque establece como requisito para acceder a los servicios públicos el lugar de origen y no la necesidad o el derecho a ellos y, además, "está basada en el odio y la exclusión y puede dañar la convivencia".

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Es también "ilegal", han sostenido, porque "viola el principio de igualdad entre todos los ciudadanos que establece el artículo 14 de nuestra Constitución" y contradice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Para el PSOE, "la prioridad nacional" del PP y Vox supone también el desmantelamiento de los servicios públicos "y la desinstitucionalización en la que tan bien se mueven los partidos radicales".

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Ha advertido además de que tras la exclusión de la población migrante vendrá la exclusión de otros grupos de población: las mujeres, las personas LGTBI o aquellos que menos tienen, los hablantes de lenguas cooficiales "o, sencillamente, todo aquel que no piense como la derecha". EFE