Siniakova y Townsend ganan el dobles femenino y vuelven a frustrar a Andreeva

Madrid, 3 may (EFE).- La pareja formada por la checa Katerina Siniakova y la estadounidense Taylor Townsend se proclamaron campeonas del torneo de dobles femenino del WTA 1000 de Madrid tras vencer en la final a las rusas Diana Schnaider y Mirra Andreeva, que volvió a quedarse en puertas de un título en la Caja Mágica (7-6(2) y 6-2).

Tal y como sucedió el sábado en la final individual, la pupila de Conchita Martínez acabó como finalista superada por la ucraniana Marta Kostyuk. La siberiana de 19 años aún confiaba en el dobles junto a su compatriota Diana Schnaider pero también se quedó sin éxito.

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Pero es que se toparon con el mejor equipo de dobles del circuito femenino en lo que va de año que lograron su cuarto título WTA 1000 como pareja, el tercero seguido. Ganaron en Dubai en 2025 y también consiguieron el Sunshine Double, con Indian Wells y Miami, el mes pasado. Nadie lo había logrado desde 2019, con la belga Elise Mertens y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Este curso han triunfado en su cuarto torneo como pareja y elevan sus números a diecisiete victorias y solo una derrota en 2026. Ahora acumulan seis trofeos como equipo porque añaden Madrid a Dubái 2025, Indian Wells 2026 y Miami 2026 y los dos títulos de Grand Slam que atesoran juntas: Wimbledon 2024 y el Abierto de Australia.

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Tardaron una hora y media en batir a las rusas y en subir del tercer al segundo puesto del ránking de dobles femenino. EFE

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