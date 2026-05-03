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Aspas embellece la victoria del Celta ante el Elche (3-1)

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Vigo, 3 may (EFE).- Liderado por Iago Aspas, autor del segundo de los tres goles de su equipo, el Celta rompió su mala dinámica frente al Elche (3-1) para alimentar su sueño de alcanzar un billete para Europa y alargar la agonía por la salvación del conjunto ilicitano, que pagó caro dos errores del austríaco Affengruber en el primer tiempo. EFE

dmg/cmm

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