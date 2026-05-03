Ponsarnau: "Ahora hay una meta que es el 'playoff"

Bilbao, 3 may (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, subrayó después de la victoria lograda frente al Coviran Granada (88-83) que "ahora hay una meta" que alcanzar que es clasificarse para el 'playoff' de la Liga Endesa.

"Está difícil porque los rivales que tenemos por encima son muy buenos, pero vamos a trabajar bien para estar ahí. A ver si la salud del equipo nos acompaña", destacó el técnico del equipo bilbaíno tras lograr la decimosexta victoria del curso, las mismas que Unicaja, octavo, y una menos que Joventut y Tenerife.

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Acerca del partido frente al colista, Ponsarnau admitió que fue "muy duro" porque Granada "ha hecho muy bien su trabajo" y lamentó también otras cuestiones que les han "perjudicado muchísimo", como el error de la mesa de anotación que derivó en que los árbitros concedieran al Granada dos tiros libres por 'bonus' casi dos minutos después de señalarse la quinta falta local.

"Quiero identificar que el error es una cuestión del reglamento. Nos ha perjudicado muchísimo porque de ese ataque ya habían sacado dos tiros libres. Son cosas que pasan, todos somos personas humanas. Pero todo eso que ha pasado no ha sido culpa de los árbitros", explicó.

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"Por lo demás, estoy muy orgulloso del grupo que tenemos. Nos faltaba velocidad, fuerza, clarividencia, pero siempre lo intentamos. En la segunda parte desde el sacrificio, sin regularidad en el acierto pero con mentalidad, hemos llegado al cara o cruz y ha salido cara" se felicitó el técnico local. EFE

ibn/cmm

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