Las Golden State Valkyries cortan el contrato de la española Marta Suárez

Chicago (EE.UU.), 3 may (EFE).- Las Golden State Valkyries cortaron el contrato de la alero española Marta Suárez, incorporada con el número 16 absoluto en el último 'draft' de la WNBA, anunció el equipo en una nota.

Suárez, nacida en Oviedo en 2002, forma parte de un grupo de seis jugadoras cuyo contrato fue cortado, al igual que la pívot Mariella Fasoula, las bases Ashlon Jackson, Ndjakalenga Mwenentanda y Miela Sowah, y la alera Cate Reese.

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Las Valkyries tienen todavía la oportunidad de reincorporar a Suárez en calidad de jugadora de desarrollo y otras franquicias de la WNBA pueden estudiar su perfil para ficharla como novata.

La temporada regular de la WNBA empieza el 8 de mayo. EFE

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