Espana agencias

Malena Alterio anima a subir al escenario "si es un deseo poderoso", no por "fama hueca"

Guardar

Miguel Álvarez

A Coruña, 3 may (EFE).- La actriz Malena Alterio ha invitado este domingo a los jóvenes que sueñan con dedicarse a la actuación a subirse al escenario "si es un deseo poderoso" que sirva como estímulo, aunque ha advertido sobre los riesgos de hacerlo solo "por la fama, que es un poco hueca".

PUBLICIDAD

Malena Alterio y la humorista Eva Hache han compartido 'Mi media comedia', dentro del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) en el teatro Colón de A Coruña, con motivo del reconocimiento a Alterio, que recibe el premio Fenómeno.

Eva Hache ha recordado que Alterio lleva en la vida de todos desde siempre: "Vas por la vida un poco de puntillas, no llamas mucho la atención, pero estás todo el tiempo", ha señalado.

PUBLICIDAD

La actriz ha reconocido que combina cine, teatro y televisión en "una carrera de fondo" en la que no ha tenido "grandes parones de trabajo", por lo que se siente "muy afortunada": "Lo normal es no trabajar", ha señalado.

"No he pasado grandes periodos sin trabajar, pero aun así, y no tiene razón de ser, siempre hay como un miedito por si esto se acaba", ha añadido.

Sobre esta cuestión una persona del público ha preguntado a ambas sobre su hija, de 16 años, que quiere convertirse en actriz y humorista, con las dudas de la familia sobre su futuro.

"A todo hay que aprender y si no funciona, todo eso te lo llevas aprendido y te va a servir para cualquier otro oficio que quieras desempeñar", ha opinado Eva Hache.

Ha agregado que su consejo a la gente joven es que "no importa cambiar de idea, no pasa nada": "Lo mejor que podemos aprender en la vida es a cambiar sin miedo", ha proseguido.

Malena Alterio ha defendido que "hay que perseguir los sueños", aunque "no hay que ser ingenuo, es una profesión complicada, con mucha gente y no todo el mundo llega a buen puerto".

Por todo ello, la ha animado a seguir adelante "si es un deseo poderoso que estimula", pues sirve para crecer a nivel personal y para mejorar la habilidad de trabajo en equipo dentro de una "profesión maravillosa", aunque ha aclarado que no debe hacerse por reconocimiento: "La fama es un poco hueca y no tiene sentido para mí", ha declarado.

Otra de las cuestiones planteadas ha sido cuáles son las banderas rojas en las ofertas de trabajo que les hacen decir que no.

"Nos hemos podido permitir el lujo de decir que no a cosas que no nos gustaban", ha reconocido Eva Hache.

Para Malena Alterio esa bandera roja es "saber de antemano que hay malos compañeros", porque no quiere "pasarlo mal".

"Tiene que ser un textazo o un proyecto que te mueres para que me meta (...) Un mal director o gente dañina, si lo puedo evitar, lo hago", ha revelado.

Alterio ha confesado que "la exposición a nivel emocional y físico, cuando estás delante de una cámara o encima de un escenario, es potente", pero cuando tiene que hacer un desnudo que "es parte de la historia", se presta.

Sobre su momento actual, ha detallado que trabaja en la obra 'La vida extraordinaria', que dentro de sus posibilidades le abre ventanas "hacia otros lados que ni imaginaba".

Y la clave, para ella, es el humor, el eje central del evento en el que participa en A Coruña y que termina después de dos semanas de actividad en su sexta edición.

"Es desconcertante, asombrosa, creo que no podríamos vivir sin la comedia, sin reírnos", ha concluido. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo reprocha a Montero que no deje su acta: "Es una falta de respeto. Andalucía no está para que la utilicen"

Feijóo reprocha a Montero que no deje su acta: "Es una falta de respeto. Andalucía no está para que la utilicen"

El Congreso baraja el jueves para que Albares informe sobre la situación de la Flotilla Global Sumud

El Congreso baraja el jueves para que Albares informe sobre la situación de la Flotilla Global Sumud

El torero Alberto Álvarez sigue en estado grave en la UCI tras un accidente en su finca

Infobae

Fiscales progresistas respaldan los nombramientos de Peramato tras la polémica por el relevo en la Fiscalía de Madrid

Fiscales progresistas respaldan los nombramientos de Peramato tras la polémica por el relevo en la Fiscalía de Madrid

Puntos vitales para objetivos contrapuestos en el Almería-Mirandés

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide votar en masa para que Juanma Moreno pueda gobernar en Andalucía sin Vox: “Aquí no hay mayoría de nada, no os confiéis”

Feijóo pide votar en masa para que Juanma Moreno pueda gobernar en Andalucía sin Vox: “Aquí no hay mayoría de nada, no os confiéis”

Polémica en la campaña de las elecciones de Andalucía: PSOE e IU acusan al alcalde de Sevilla de retirar sus carteles electorales de las farolas

Investigan la muerte de un joven delfín en el Estrecho que sufrió un corte en el cuello tras quedar atrapado en una red de pesca

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open