Malena Alterio anima a subir al escenario "si es un deseo poderoso", no por "fama hueca"

Miguel Álvarez

A Coruña, 3 may (EFE).- La actriz Malena Alterio ha invitado este domingo a los jóvenes que sueñan con dedicarse a la actuación a subirse al escenario "si es un deseo poderoso" que sirva como estímulo, aunque ha advertido sobre los riesgos de hacerlo solo "por la fama, que es un poco hueca".

PUBLICIDAD

Malena Alterio y la humorista Eva Hache han compartido 'Mi media comedia', dentro del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) en el teatro Colón de A Coruña, con motivo del reconocimiento a Alterio, que recibe el premio Fenómeno.

Eva Hache ha recordado que Alterio lleva en la vida de todos desde siempre: "Vas por la vida un poco de puntillas, no llamas mucho la atención, pero estás todo el tiempo", ha señalado.

PUBLICIDAD

La actriz ha reconocido que combina cine, teatro y televisión en "una carrera de fondo" en la que no ha tenido "grandes parones de trabajo", por lo que se siente "muy afortunada": "Lo normal es no trabajar", ha señalado.

"No he pasado grandes periodos sin trabajar, pero aun así, y no tiene razón de ser, siempre hay como un miedito por si esto se acaba", ha añadido.

PUBLICIDAD

Sobre esta cuestión una persona del público ha preguntado a ambas sobre su hija, de 16 años, que quiere convertirse en actriz y humorista, con las dudas de la familia sobre su futuro.

"A todo hay que aprender y si no funciona, todo eso te lo llevas aprendido y te va a servir para cualquier otro oficio que quieras desempeñar", ha opinado Eva Hache.

PUBLICIDAD

Ha agregado que su consejo a la gente joven es que "no importa cambiar de idea, no pasa nada": "Lo mejor que podemos aprender en la vida es a cambiar sin miedo", ha proseguido.

Malena Alterio ha defendido que "hay que perseguir los sueños", aunque "no hay que ser ingenuo, es una profesión complicada, con mucha gente y no todo el mundo llega a buen puerto".

PUBLICIDAD

Por todo ello, la ha animado a seguir adelante "si es un deseo poderoso que estimula", pues sirve para crecer a nivel personal y para mejorar la habilidad de trabajo en equipo dentro de una "profesión maravillosa", aunque ha aclarado que no debe hacerse por reconocimiento: "La fama es un poco hueca y no tiene sentido para mí", ha declarado.

Otra de las cuestiones planteadas ha sido cuáles son las banderas rojas en las ofertas de trabajo que les hacen decir que no.

PUBLICIDAD

"Nos hemos podido permitir el lujo de decir que no a cosas que no nos gustaban", ha reconocido Eva Hache.

Para Malena Alterio esa bandera roja es "saber de antemano que hay malos compañeros", porque no quiere "pasarlo mal".

PUBLICIDAD

"Tiene que ser un textazo o un proyecto que te mueres para que me meta (...) Un mal director o gente dañina, si lo puedo evitar, lo hago", ha revelado.

Alterio ha confesado que "la exposición a nivel emocional y físico, cuando estás delante de una cámara o encima de un escenario, es potente", pero cuando tiene que hacer un desnudo que "es parte de la historia", se presta.

PUBLICIDAD

Sobre su momento actual, ha detallado que trabaja en la obra 'La vida extraordinaria', que dentro de sus posibilidades le abre ventanas "hacia otros lados que ni imaginaba".

Y la clave, para ella, es el humor, el eje central del evento en el que participa en A Coruña y que termina después de dos semanas de actividad en su sexta edición.

"Es desconcertante, asombrosa, creo que no podríamos vivir sin la comedia, sin reírnos", ha concluido. EFE

(foto)