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Aspas, titular ante el Elche, suma ya 400 partidos con el Celta en Primera División

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Vigo, 3 may (EFE).- El capitán del Celta, Iago Aspas, agrandó este domingo su leyenda al disputar su partido número 400 con el equipo gallego en Primera División, en el duelo que enfrenta al conjunto de Claudio Giráldez con el Elche en Balaídos.

Además, el internacional español, que no era titular en Liga desde el pasado 12 de enero ante el Sevilla, se ha convertido en el futbolista más longevo en vestir la camiseta celeste, con 38 años y 285 días. Ese récord lo ostentaba hasta ahora el exfutbolista Juan Vázquez, quien lo había logrado en 1951.

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Iago Aspas cumplirá en agosto 39 años. De momento, el máximo goleador en la historia del Celta no ha desvelado si alargará una temporada más su carrera como futbolista profesional. EFE

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