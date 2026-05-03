Tábara (Zamora) pide cambiar la Ley del Menor tras la libertad del asesino de una mujer

Tábara (Zamora), 3 may (EFE).- Los vecinos de Tábara (Zamora) han respaldado la petición de cambios en la Ley del Menor promovida por los familiares de Leticia Rosino, la mujer de 32 años violada y asesinada hace ocho en Castrogonzalo (Zamora) por un joven de 15 años que este domingo ha salido de prisión, al cumplir la pena máxima por esos delitos.

Más de 300 personas se han concentrado en la plaza Mayor de Tábara, localidad de 740 habitantes, para apoyar a la madre de la víctima en esta fecha tan señalada en la que el asesino y violador de su hija ha quedado en libertad vigilada tras salir de la prisión de Álava en la que ha cumplido sus últimos años de condena.

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La madre de Leticia, Inmaculada Andrés, que promovió una recogida de firmas ya entregadas en el Congreso de los Diputados para que se modifique la ley y se fijen penas mayores para los delitos más graves cometidos por menores, ha agradecido el apoyo recibido.

Inmaculada Andrés ha recordado que lleva ocho años con su lucha particular y ha considerado que es "vergonzoso tener que estar recogiendo firmas para que te escuchen", pero no le ha quedado otro remedio que "pelear" por ello.

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Al respecto, ha pedido a los partidos políticos que "se pongan a trabajar" y apoyen esa reforma de la Ley del Menor para que las penas se impongan con la proporcionalidad necesaria al tipo de delito.

La mujer ha advertido que "nadie está libre de que le pueda pasar" lo que a su hija y que su objetivo es que, si le pasa a otros, se puedan imponer penas mayores y haya "más dureza en las sentencias" ya que el asesino de su hija ha quedado libre con 23 años.

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"Hoy, el pueblo ha demostrado una vez más el gran cariño y recuerdo que tiene de Leticia", ha declarado Inmaculada Andrés sobre el apoyo recibido a la concentración en esa localidad.

La familia de Leticia, que tenía 32 años cuando fue violada y asesinada en 2018 cuando hacía deporte a las afueras de Castrogonzalo, ha impulsado una fundación que lleva su nombre con el objetivo de lograr ese endurecimiento de las penas, para lo que ha recogido 130.000 firmas.

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Con una imagen de la víctima y una pancarta rosa con el lema "Lety, siempre eterna", los concentrados han recordado que aunque ocho años pasan, su ausencia "es para siempre".

También han reclamado justicia y han buscado sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de contar con "leyes más justas" y mostrar el respaldo social a que "actos tan graves no queden sin la sanción que merecen".

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El asesino de Leticia Rosino, un adolescente de Castrogonzalo, pueblo en el que también residía la víctima, que era natural de Tábara, ha abandonado la prisión al cumplir los ocho años de internamiento a los que fue condenado, el máximo que contempla la ley.

Ahora estará en libertad vigilada cinco años, tiempo durante el que no podrá acercarse ni a Castrogonzalo ni a Tábara y deberá someterse a un programa específico de educación sexual y otros formativos y terapéuticos, según informaron fuentes judiciales hace dos semanas, con motivo del anuncio de su salida de prisión. EFE

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(Foto)

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