Espana agencias

Feijóo apela a Andalucía como resorte para sacar a España "de la corrupción y la mentira"

Guardar

Jerez de la Frontera (Cádiz), 3 may (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a Andalucía a ser el próximo 17 de mayo "el resorte" para sacar a España del "apagón" en el que el Gobierno socialista ha sumido al país; el apagón de "la mentira, la incompetencia y la corrupción".

Feijóo -en un mitin para apoyar la candidatura de Juanma Moreno, que este domingo ha descargado su agenda para preparar el debate televisivo mañana en TVE- ha insistido en que esta comunidad "no puede diluirse" en la decadencia socialista ni sustituir una estabilidad consolidada con mayoría absoluta "por un lío de varios partidos" ni tampoco reemplazar a un presidente "honrado" por un partido "que sólo piensa en protegerse".

PUBLICIDAD

Por eso, ha advertido de que no hay que confiar en los que dicen que el PP va a revalidar su mayoría absoluta el 17 de mayo porque aún no se ha ganado nada y ha pedido a su partido que se movilice y pida el apoyo a quienes antes han votado por el PSOE o la izquierda.

El líder popular ha lamentado que España lleve mucho tiempo "con una política frívola, que divide, ruidosa y con el único objetivo del poder, pero el poder en manos de una persona y para servirse de él".

PUBLICIDAD

En cambio, ha señalado que Moreno dirige una política que mejora lo que le importa a la gente, que ha demostrado poder "cuadrar las cuentas", tener presupuestos todos los años y que ha dejado claro "que se deben respetar las instituciones".

Moreno es además un presidente "decente" -ha dicho Feijóo-, preguntándose si se puede decir lo mismo de la candidata socialista, María Jesús Montero, después de haber sido ministra de Hacienda durante estos siete años y medio "de corrupción que afecta al partido del gobierno y al entorno del presidente". Además ha tachado de "vergüenza" que mantenga su acta de diputada en el Congreso.

El presidente del Partido Popular ha emplazado a los andaluces a no volver "al peor pasado" después de haber consolidado el cambio en una tierra "que ha girado porque tenía hambre de limpieza, de confianza y de futuro", y lo ha hecho con un proyecto para todos.

Andalucía, ha subrayado, no está para que vengan "a bloquearla" después de todo lo conseguido, después de abandonar los puestos de cola para estar "en los de cabeza" mientras que España sufre "el Gobierno más bochornoso de la historia democrática, un gobierno que no gobierna, que se defiende, que no planifica, que improvisa" y que no resuelve problemas.

De este modo, ha dicho que España tiene hoy "ministros de brazos cruzados en los grandes problemas de la gente", refiriéndose en concreto a la vivienda, criticando que después de ocho años en el Ejecutivo, Sánchez culpe de ello "a los que estamos en la oposición".

Las infraestructuras son otro de los problemas en los que se ha detenido Feijóo para subrayar que las 46 víctimas del accidente de Adamuz obligarán al PP a poner la alta velocidad "en condiciones de mantenimiento óptimas" para que no vuelva a haber un siniestro por falta de mantenimiento de las vías.

Y por último, ha mencionado la situación de la Sanidad, con una huelga de médicos que dura ya diez meses y que ha supuesto la anulación de 70.000 procedimientos en Andalucía, según él.

No se ha olvidado de mencionar que mañana declara el exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos en el juicio del caso Koldo, después de que esta semana lo hiciera su asesor, Koldo García, y el comisionista Víctor de Aldama: "no son unas personas que pasaban por allí, son los hombres de Pedro Sánchez, los que decidían con él".

Y ha comenzado su intervención recordando que este domingo es el Día de la Madre, para señalar que hoy echa de menos no estar en casa, en Galicia, junto a la suya: "Felicito a la que en mi opinión es la mejor madre del mundo, que es la mía, y feliz día de la madre a todas". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tábara (Zamora) pide cambiar la Ley del Menor tras la libertad del asesino de una mujer

Infobae

El Festival de Poesía de Granada suma música y cine en un homenajea internacional a Lorca

Infobae

Aspas, titular ante el Elche, suma ya 400 partidos con el Celta en Primera División

Infobae

104-102. Retin Obasohan y sus 30 puntos dan el triunfo al Baxi Manresa ante el Valencia

Infobae

Feijóo reprocha a Montero que no deje su acta: "Es una falta de respeto. Andalucía no está para que la utilicen"

Feijóo reprocha a Montero que no deje su acta: "Es una falta de respeto. Andalucía no está para que la utilicen"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide votar en masa para que Juanma Moreno pueda gobernar en Andalucía sin Vox: “Aquí no hay mayoría de nada, no os confiéis”

Feijóo pide votar en masa para que Juanma Moreno pueda gobernar en Andalucía sin Vox: “Aquí no hay mayoría de nada, no os confiéis”

Polémica en la campaña de las elecciones de Andalucía: PSOE e IU acusan al alcalde de Sevilla de retirar sus carteles electorales de las farolas

Investigan la muerte de un joven delfín en el Estrecho que sufrió un corte en el cuello tras quedar atrapado en una red de pesca

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open