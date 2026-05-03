Feijóo apela a Andalucía como resorte para sacar a España "de la corrupción y la mentira"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 3 may (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a Andalucía a ser el próximo 17 de mayo "el resorte" para sacar a España del "apagón" en el que el Gobierno socialista ha sumido al país; el apagón de "la mentira, la incompetencia y la corrupción".

Feijóo -en un mitin para apoyar la candidatura de Juanma Moreno, que este domingo ha descargado su agenda para preparar el debate televisivo mañana en TVE- ha insistido en que esta comunidad "no puede diluirse" en la decadencia socialista ni sustituir una estabilidad consolidada con mayoría absoluta "por un lío de varios partidos" ni tampoco reemplazar a un presidente "honrado" por un partido "que sólo piensa en protegerse".

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Por eso, ha advertido de que no hay que confiar en los que dicen que el PP va a revalidar su mayoría absoluta el 17 de mayo porque aún no se ha ganado nada y ha pedido a su partido que se movilice y pida el apoyo a quienes antes han votado por el PSOE o la izquierda.

El líder popular ha lamentado que España lleve mucho tiempo "con una política frívola, que divide, ruidosa y con el único objetivo del poder, pero el poder en manos de una persona y para servirse de él".

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En cambio, ha señalado que Moreno dirige una política que mejora lo que le importa a la gente, que ha demostrado poder "cuadrar las cuentas", tener presupuestos todos los años y que ha dejado claro "que se deben respetar las instituciones".

Moreno es además un presidente "decente" -ha dicho Feijóo-, preguntándose si se puede decir lo mismo de la candidata socialista, María Jesús Montero, después de haber sido ministra de Hacienda durante estos siete años y medio "de corrupción que afecta al partido del gobierno y al entorno del presidente". Además ha tachado de "vergüenza" que mantenga su acta de diputada en el Congreso.

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El presidente del Partido Popular ha emplazado a los andaluces a no volver "al peor pasado" después de haber consolidado el cambio en una tierra "que ha girado porque tenía hambre de limpieza, de confianza y de futuro", y lo ha hecho con un proyecto para todos.

Andalucía, ha subrayado, no está para que vengan "a bloquearla" después de todo lo conseguido, después de abandonar los puestos de cola para estar "en los de cabeza" mientras que España sufre "el Gobierno más bochornoso de la historia democrática, un gobierno que no gobierna, que se defiende, que no planifica, que improvisa" y que no resuelve problemas.

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De este modo, ha dicho que España tiene hoy "ministros de brazos cruzados en los grandes problemas de la gente", refiriéndose en concreto a la vivienda, criticando que después de ocho años en el Ejecutivo, Sánchez culpe de ello "a los que estamos en la oposición".

Las infraestructuras son otro de los problemas en los que se ha detenido Feijóo para subrayar que las 46 víctimas del accidente de Adamuz obligarán al PP a poner la alta velocidad "en condiciones de mantenimiento óptimas" para que no vuelva a haber un siniestro por falta de mantenimiento de las vías.

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Y por último, ha mencionado la situación de la Sanidad, con una huelga de médicos que dura ya diez meses y que ha supuesto la anulación de 70.000 procedimientos en Andalucía, según él.

No se ha olvidado de mencionar que mañana declara el exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos en el juicio del caso Koldo, después de que esta semana lo hiciera su asesor, Koldo García, y el comisionista Víctor de Aldama: "no son unas personas que pasaban por allí, son los hombres de Pedro Sánchez, los que decidían con él".

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Y ha comenzado su intervención recordando que este domingo es el Día de la Madre, para señalar que hoy echa de menos no estar en casa, en Galicia, junto a la suya: "Felicito a la que en mi opinión es la mejor madre del mundo, que es la mía, y feliz día de la madre a todas". EFE

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