El Festival de Poesía de Granada suma música y cine en un homenajea internacional a Lorca

Granada, 3 may (EFE).- El Festival Internacional de Poesía (FIP) de Granada estrenará su XXII edición con una fusión de disciplinas para homenajear a García Lorca; una propuesta que reunirá en la que fue su casa de veraneo a los poetas Olvido García-Valdés y Jorge Valdés, la actriz Macarena Gómez y a la cantaora Ángeles Toledano.

El FIP estrena este lunes edición con un programa abierto a todo tipo de públicos que busca ampliar los límites de la poesía con otras disciplinas artísticas como el cine y la música.

PUBLICIDAD

Con este objetivo, la Huerta de San Vicente, que fue casa de veraneo de García Lorca en Granada capital, acogerá durante la inauguración oficial a nombres de la poesía contemporánea, el cine y la música para rendir homenaje al autor de Yerma.

La poeta Raquel Lanseros presentará el recital que inaugura el FIP, en el que intervendrán Olvido García-Valdés, una de las voces más influyentes de la poesía española, galardonada con el Premio Nacional de Poesía, y el poeta mexicano Jorge Valdés Díaz-Vélez, Premio Nacional Bellas Artes de Poesía Aguascalientes.

PUBLICIDAD

Otros dos momentos claves en la Huerta de San Vicente tendrán como protagonistas a la escritora argentina Ana María Shúa y la actriz Macarena Gómez antes de que la cantaora Ángeles Toledano, una de las voces emergentes del flamenco actual, cierre el acto con la adaptación musical de poemas de Lorca tras la charla con el también cantaor Juan Pinilla.

La codirectora del FIP, Remedios Sánchez, ha elogiado el consenso en torno a un festival que se sostiene sobre la unidad institucional entendida como un motor de transformación cultural para Granada y su provincia y ha recalcado que el festival refuerza su posición como el literario más importante del sur de Europa.

PUBLICIDAD

"En este mundo que vivimos en el que el ruido de las bombas parece que silencia las palabras, el Festival de Poesía viene a reivindicar la palabra como puente. Por eso en esta edición no estamos hablando solamente de un programa cultural más, se trata de un de un acto de resistencia", ha añadido el también codirector del FIP, Daniel Rodríguez Moya.

Otro de los actos destacados del lunes será el diálogo que mantendrán el poeta Luis Alberto de Cuenca y el escritor Alejandro G. Roemmers con motivo del V Centenario del histórico encuentro en la Alhambra entre los poetas renacentistas Juan Boscán y Andrea Navaggiero, considerado el origen de la introducción del soneto en la poesía española. EFE

PUBLICIDAD

mro/fs/oli