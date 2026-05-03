La Sandberg PalmaVela suspende la última jornada por las condiciones meteorológicas

Palma, 3 may (EFE).- La organización de la Sandberg PalmaVela se ha visto obligada a suspender la última jornada de regatas debido a las condiciones meteorológicas, adelantando la entrega de trofeos a las 16:00 horas en la terraza del Real Club Náutico de Palma (RCNP).

La situación deja a las embarcaciones que finalizaron la tercera jornada como líderes de sus respectivas clases como campeones de la edición número 22 de la competición que se celebra en la bahía de Palma.

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Los ganadores de la Sandberg PalmaVela son: el alemán Rose en IMA/IRC, el holandés No way back en TP 52, el británico Ino Veritas en ORC 0, el estonio Nola en ORC 1, el español Formula X en ORC 2, el Hyatt Hydra Youth en ORC 3, el Just the Job en ORC 4-5, el Mia Gioia en ORC A2 0-3, el Guaguanco IV en ORC A2 4-5, el Abracadabra en ORC Sportboat, el británico Flight of Durgan en Espíritu de Tradición, el Jupiter en Dragon y el Femme Fatale en Flying Fifteen.

La competición ha acogido durante los últimos días a doce clases que han contado con tripulaciones de 20 países diferentes, a los que se suman los participantes de La Larga que se disputó entre el pasado fin de semana y el inicio de esta. EFE

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