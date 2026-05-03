Espana agencias

La Sandberg PalmaVela suspende la última jornada por las condiciones meteorológicas

Guardar

Palma, 3 may (EFE).- La organización de la Sandberg PalmaVela se ha visto obligada a suspender la última jornada de regatas debido a las condiciones meteorológicas, adelantando la entrega de trofeos a las 16:00 horas en la terraza del Real Club Náutico de Palma (RCNP).

La situación deja a las embarcaciones que finalizaron la tercera jornada como líderes de sus respectivas clases como campeones de la edición número 22 de la competición que se celebra en la bahía de Palma.

PUBLICIDAD

Los ganadores de la Sandberg PalmaVela son: el alemán Rose en IMA/IRC, el holandés No way back en TP 52, el británico Ino Veritas en ORC 0, el estonio Nola en ORC 1, el español Formula X en ORC 2, el Hyatt Hydra Youth en ORC 3, el Just the Job en ORC 4-5, el Mia Gioia en ORC A2 0-3, el Guaguanco IV en ORC A2 4-5, el Abracadabra en ORC Sportboat, el británico Flight of Durgan en Espíritu de Tradición, el Jupiter en Dragon y el Femme Fatale en Flying Fifteen.

La competición ha acogido durante los últimos días a doce clases que han contado con tripulaciones de 20 países diferentes, a los que se suman los participantes de La Larga que se disputó entre el pasado fin de semana y el inicio de esta. EFE

PUBLICIDAD

1012193

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo apela a Andalucía como resorte para sacar a España "de la corrupción y la mentira"

Infobae

Tábara (Zamora) pide cambiar la Ley del Menor tras la libertad del asesino de una mujer

Infobae

El Festival de Poesía de Granada suma música y cine en un homenajea internacional a Lorca

Infobae

Aspas, titular ante el Elche, suma ya 400 partidos con el Celta en Primera División

Infobae

104-102. Retin Obasohan y sus 30 puntos dan el triunfo al Baxi Manresa ante el Valencia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide votar en masa para que Juanma Moreno pueda gobernar en Andalucía sin Vox: “Aquí no hay mayoría de nada, no os confiéis”

Feijóo pide votar en masa para que Juanma Moreno pueda gobernar en Andalucía sin Vox: “Aquí no hay mayoría de nada, no os confiéis”

Polémica en la campaña de las elecciones de Andalucía: PSOE e IU acusan al alcalde de Sevilla de retirar sus carteles electorales de las farolas

Investigan la muerte de un joven delfín en el Estrecho que sufrió un corte en el cuello tras quedar atrapado en una red de pesca

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open