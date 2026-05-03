La cuadra Mediterráneo firma una gemela histórica en la Poule de Potros

Madrid, 3 may (EFE).- La cuadra Mediterráneo de José María Maldonado logró este domongo la primera y segunda posición en la Poule de Potros-Premio Cimera, la clásica para los tres años del Hipódromo de La Zarzuela de Madrid sobre los 1.800 metros, con sus caballos “Majestad” y “Maximum Sceptcisim” y las respectivas montas de Jaime Gelabert y la checa Denissa Sikorová.

Es la primera vez en el presente siglo que un propietario copa las dos primeras plazas en esta carrera, aunque Mediterráneo ya contaba con algún triunfo en la misma, en 2024,

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gracias a “Gimme Love”. Su jockey, Gelabert, nunca se había impuesto en la Poule,

mientras que el entrenador de “Majestad”, Guillermo Arizkorreta, marca su quinta muesca en el historial, las tercera consecutiva.

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“Majestad” viajo dentro del lote de trece unidades, “Maximum Scepticism” más cerca de la cabeza. Fue éste quien llegó a ser primero en la recta, superados los punteros “Fernis” y “The Wiser”, pero el cambio de ritmo de su compañero de sedas resultó incontestable y le llevó a cruzar el poste con medio cuerpo de ventaja.

Con otro buen final, “Imagine” sería tercero en foto “Maximus Scepticism” y “El Jeque”, que llegó a galopar último durante buena parte del recorrido y que, por ello, le costó encontrar paso libre a la entrada de la recta final, sería cuarto.

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Destacaba también en el programa la disputa del Premio Primer Paso, la carrera que abre la temporada para los ejemplares de tan sólo dos años. “Elcano”, con el checo Václav Janácek, se mostró muy superior a sus seis rivales. No tomaron la salida en esta línea recta de 800 metros “Skyred”, “Spagna”, “Sarway” y “Tan Bonita”.

Los restantes vencedores de la décima reunión de la campaña primaveral en Madrid fueron “Dancelot”, “Otto” (ambos con Janácek en la silla) y “Variyni” (con Sikorová).

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Así, la combinación ganadora de la Quíntuple Plus, juego de Loterías del Estado, queda compuesta por las mantillas: 5 – 1 – 1 – 3 – 7 – 9. En la Lototurf, el caballo vencedor es el número 3. EFE

fg/sab

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