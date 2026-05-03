Espana agencias

La alcaldesa anima a los santanderinos a engalanar la ciudad con el verdiblanco del Racing

Guardar

Santander, 3 may (EFE).- El Ayuntamiento de Santander, a través de su alcaldesa, Gema Igual, ha felicitado este domingo al Racing por su victoria ante el Huesca (4-2) y ha animado a los santanderinos a engalanar la ciudad con los colores verdiblancos ante un posible ascenso a Primera División.

Igual ha anunciado así que el balcón del Ayuntamiento se vestirá con los colores del equipo cántabro desde mañana, lunes, para mostrar su apoyo al equipo en la recta final de la Liga Hypermotion, que actualmente lidera con 72 puntos, a falta de cuatro partidos, dos en casa y otros dos lejos de El Sardinero.

PUBLICIDAD

Tal y como ha detallado en una nota de prensa, el objetivo es conseguir el sueño y apelar al espíritu de iconos como Nando Yosu, Rafael Alsúa o el equipo de 'los bigotes', y que también asistieron a momentos épicos e históricos, entre ellos, los ascensos de 1984, de 1993 o el más cercano, en 2002 ante el Atlético de Madrid.

De este modo, Santander quiere mostrar el apoyo de toda la ciudad a la plantilla racinguista y la ilusión de los santanderinos por acompañar a su equipo en estos últimos encuentros.

PUBLICIDAD

"El camino a Primera nunca es fácil, pero con una afición como ésta y el empuje de El Sardinero, todo es posible. Que no os falte la garra, la constancia y ese espíritu racinguista hasta el final. A por la 45!", ha destacado. EFE.

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El retorno del puente complica el tráfico, sobre todo en dirección a Madrid y Barcelona

Infobae

Seis finales consecutivas; el Barça no quiere normalizar lo extraordinario

Infobae

Miles de asistentes llenaron San Javier (Murcia) en un multitudinario festival aéreo

Infobae

Un menor, en estado grave al ser herido por arma blanca en la zona del Fòrum de Barcelona

Infobae

4-2. El Barça sigue haciendo historia y buscará su cuarta Champions ante el OL Lyonnes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un menor es hospitalizado en estado grave en Barcelona tras ser atacado por un grupo de jóvenes y resultar herido por una arma blanca

Un menor es hospitalizado en estado grave en Barcelona tras ser atacado por un grupo de jóvenes y resultar herido por una arma blanca

Si diste positivo en un control de drogas al volante, puede anularse tu sanción

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una perforación en el ojo izquierdo: “En su profesión no existen exigencias de visión binocular”

Muere una mujer al caerse de la Muralla de Lugo: la policía investiga si es un accidente

El efecto visual de los retrovisores que puede provocar accidentes y pasa desapercibido para muchos conductores

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia