José Ignacio García, el "acento propio" de Adelante en el espacio a la izquierda del PSOE

Diego Tavero

Sevilla, 3 may (EFE).- José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta en los comicios del 17 de mayo, afronta sus primeras elecciones andaluzas como líder de una formación que aspira a tener "acento propio" dentro del espacio convulso a la izquierda del PSOE.

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José Ignacio García (Cádiz, 1987) se ha forjado un perfil durante la actual legislatura, a la que accedió tras suplir a Teresa Rodríguez, la líder histórica de Adelante Andalucía, quien abandonó su escaño meses después de tomar posesión para volver a su trabajo de profesora.

En una legislatura con mayoría absoluta del PP en la Cámara andaluza, García ha protagonizado acalorados 'cara a cara' con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, criticando su gestión, pero al mismo tiempo se ha desmarcado en algunos asuntos, como la financiación autonómica, del resto de partidos de izquierda (PSOE y Por Andalucía).

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Precisamente, Adelante superó en 2022 en Cádiz, circunscripción por la que se presenta García, a Por Andalucía, la coalición con la que compiten por un espacio político y similar, en la que está incluido Podemos, partido del que se escindieron los creadores de Adelante Andalucía.

Cádiz constituye el principal bastión de esta candidatura de izquierda anticapitalista y andalucista, que en las elecciones de 2022 obtuvo en esta provincia 41.488 votos que le permitieron conseguir uno de los dos escaños logrados -el segundo lo logró en Sevilla-.

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José Ignacio García, psicólogo y orientador educativo, coge el relevo de Teresa Rodríguez, que va en un simbólico puesto 14 en la lista gaditana, para liderar "un nuevo espacio político en el que Andalucía levante la voz por sí, con su propio acento", según definió Rodríguez a Adelante el día de su despedida.

Acompañado en la lista por Leticia Blanco, portavoz provincial, de número dos, y David de la Cruz, concejal en el Ayuntamiento de Cádiz con Adelante Izquierda Gaditana (AIG), como número tres, José Ignacio García afronta el reto de hacer realidad las encuestas que apuntan a un crecimiento del partido.

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Junto con sus 'camisetas protesta' utilizadas principalmente durante las sesiones de control al Gobierno andaluz en el Parlamento autonómico, las redes sociales han sido una de las principales armas del candidato de Adelante, quien, según sus colaboradores, ha obtenido un gran impacto en estos instrumentos de comunicación.

Pese a que ha intentado mantener cierta equidistancia entre sus críticas a Juanma Moreno y al Gobierno de Pedro Sánchez, unas declaraciones de García en una entrevista en las que reconocía que pactaría un gobierno en Andalucía con el PSOE sirvieron a Moreno para reprocharle estar al servicio de "sus primos" socialistas.

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José Ignacio García, no obstante, ha sido uno de los líderes más beligerantes con Moreno por el caso de los cribados de cáncer de mama, en una estrategia en la que han participado de manera conjunta con el resto de partidos de la izquierda, al igual que en las denuncias sobe los contratos de urgencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Apasionado del montañismo, del ciclismo, que practica y sigue como aficionado, y de la lectura, el líder de Adelante confiesa que uno de los grandes pilares de su vida es su grupo de amigos "de siempre" además de su familia, con los que intenta pasar todo el tiempo que le permite su actividad política.

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Una de sus pasiones es hablar italiano, algo que hace con fluidez desde que disfrutó de una beca Erasmus en Roma, y uno de sus mayores logros en el Parlamento andaluz en esta legislatura ha sido promover la ley de gafas gratuitas aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados.

Su despertar a la política estuvo muy ligado en su adolescencia al movimiento scout, donde se formó en valores como la solidaridad, compromiso, justicia, igualdad y ecologismo, y en la Universidad de Sevilla empezó su activismo en el movimiento estudiantil, participando en las movilizaciones contra el Plan Bolonia.

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Fue uno de los fundadores del Movimiento de Acción Estudiantil (MAE), muy influyente en la vida sevillana de aquellos años y posteriormente fue también activo den el movimiento 15M y en el nacimiento de Podemos en Andalucía.

El último centro educativo en el que trabajó fue el IES Isla de León de San Fernando (Cádiz) donde ejerció hasta enero de 2023, cuando se incorporó al Parlamento. Ahora tiene el reto de hacer crecer a una formación pequeña como Adelante Andalucía. Como un 'Tourmalet" para un ciclista. EFE

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