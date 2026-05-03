Yolanda Díaz afirma que el Gobierno aprobará el registro horario "antes de verano"

Barcelona, 3 may (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que el Gobierno aprobará "antes de verano" la reforma del registro horario y que lo hará sin introducir "cambios significativos" en el texto que rechazó el Consejo de Estado en un duro informe.

En declaraciones a La Vanguardia, Díaz ha explicado que planteará esta reforma en la próxima Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y, pese a los desencuentros sobre la cuestión con el Ministerio de Economía, ha asegurado que ahora el Ejecutivo mantiene "la posición correcta" y "está del lado de la ley, de las horas extras retribuidas, cotizadas".

PUBLICIDAD

Sobre el mencionado informe del Consejo de Estado, ha dicho que lo respeta pero no lo comparte, y ha añadido: "Que en pleno siglo XXI el Consejo de Estado hable de tornos dice mucho de un país que ya no existe, porque la realidad es que las empresas españolas ya tienen implantados sistemas digitales".

Díaz ha señalado que los trabajadores llevan a cabo "dos millones y medio de horas extraordinarias irregulares", que no son retribuidas, y que la reforma tendrá también como consecuencia el aumento real de los salarios.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha asegurado que tiene una "relación personal magnífica" con el nuevo titular de Economía, Carlos Cuerpo, aunque ha admitido sus "discrepancias" sobre el programa económico, las mismas que mantenía con su antecesora en el cargo, Nadia Calviño.

Díaz también se ha pronunciado sobre el futuro de la izquierda y, una vez descartada como candidata para las próximas generales, ha sostenido que "lo importante es entusiasmar a un país que es progresista".

PUBLICIDAD

Ha evitado, sin embargo, hacer públicas sus preferencias sobre quien debería liderar el espacio situado a la izquierda del PSOE: "Aunque lo hicieron conmigo, yo nunca he entrado en el juego de dar nombres", ha apuntado. EFE