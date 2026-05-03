Diseñan una aplicación pionera para vigilar el mercado eléctrico

Málaga, 3 may (EFE).- Un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga trabaja en una aplicación informática pionera a nivel internacional, e-Hawk, que vigilará de cerca el mercado eléctrico para evitar su manipulación y controlar que las compañías cumplan las reglas del juego y no alteren artificialmente los precios.

El proyecto, que el pasado verano recibió una de las prestigiosas ayudas del Consejo Europeo de Investigación 'Proof of Concept', desarrolla una herramienta que puede ser muy útil para detectar el fraude eléctrico y obtener las pruebas que lo demuestren, según el catedrático del Departamento de Análisis Matemático, Estadística e Investigación Operativa y Matemática Aplicada de la UMA, Juan Miguel Morales, impulsor del mismo.

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Cuando esté lista la aplicación, prevista para junio del próximo año, "permitirá supervisar y monitorizar el funcionamiento de los mercados eléctricos" con el objetivo de identificar si las ofertas que realizan productores de energía están comportándose "de una manera particularmente rara o fuera de lo normal".

En caso de detectar algún comportamiento anómalo que pueda incidir en los precios, "va a levantar una bandera y va a decir: ¡ojo! que, para esta hora y este día concreto, algún productor de energía eléctrica está ofertando de una manera un tanto particular", detalla Morales.

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“Detrás de este funcionamiento anómalo puede haber razones muy diferentes, como por ejemplo un conflicto bélico, que lleven a una subida de los costes de provisión de combustible y, por tanto, del precio de la electricidad", explica este investigador de la UMA.

Morales ha indicado que es cierto que no siempre tiene que tratarse de conductas dudosas que busquen forzar la subida de los precios, pero también "puede ser -añade- que haya una compañía eléctrica que quiera ejercer poder de mercado y trate de subir los precios artificialmente".

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La detección de conductas anómalas es una de las aplicaciones de e-Hawk, pero no la única, ya que la herramienta en la que están trabajando analizará "cualquier distorsión que pueda ocurrir, por ejemplo, debido a un fallo de la red eléctrica o al precio desorbitado de los combustibles fósiles, como está pasando con la guerra de Irán".

Basada en la Estadística, Matemáticas e Inteligencia Artificial y en la gestión de datos, esta aplicación da un paso más para detectar de manera automática los comportamientos anómalos, señala otro de los investigadores del proyecto, el estadístico y profesor de la UMA Antonio Elías Fernández.

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Una IA "puesta al servicio de la regulación y la supervisión" del mercado eléctrico, pero "una IA interpretable, explicable y transparente", añade.

La idea es que también identifique la causa que provoca esas distorsiones, ya se trate de una estrategia para manipular precios de alguno de los productores o de un evento accidental consecuencia, por ejemplo, de un fallo en la red.

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La aplicación combinará características que la hacen única y la primera de su tipo: opera en línea y de forma automática, se basa exclusivamente en datos, utiliza solo información de acceso público, es computacionalmente eficiente y es capaz de aprender y explicar el contexto en el que es más probable que ocurra la distorsión.

Morales ha recordado que el sector eléctrico en el país "es un oligopolio y hay compañías que son tan grandes que pueden ejercer poder de mercado y distorsionar los precios", aunque si eso ocurre los agentes reguladores que ‘velan’ para que los mercados estén operando de manera competitiva, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los operadores de mercado, "proceden a expedientarlas y a sancionarlas”.

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Pero hasta llegar a ese punto, lo primero es detectar la presencia de esas estrategias fraudulentas que buscan alterar los precios y a continuación reunir pruebas suficientes que justifiquen la incoación del expediente y la sanción, concluye el profesor de la Universidad de Málaga.

Para ello, los reguladores necesitan contar con las últimas y más avanzadas herramientas científicas en las que sustentar estos procedimientos sancionadores de millones de euros, como es el caso de esta herramienta.

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Morales recibió con las ayudas de investigación 'Proof of Concept' una inyección económica de 150.000 euros para desarrollar durante dieciocho meses este proyecto, 'e-Hawk: Electriciy market Hawkeye'. EFE

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