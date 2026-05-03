Tres años de cárcel para un joven que atropelló mortalmente a un niño en Macael (Almería)

Almería, 3 may (EFE).- La Audiencia de Almería ha confirmado la condena de tres años de prisión impuesta aun joven que atropelló mortalmente a un menor de ocho años cuando cruzaba un paso de peatones en Macael (Almería) y posteriormente se dio a la fuga.

La Sección Segunda ha desestimado el recurso de apelación presentado por la acusación particular, que solicitaba elevar las penas impuestas inicialmente por el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, tal y como consta en la sentencia a la que ha tenido acceso EFE.

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Los hechos tuvieron lugar sobre las 20:00 horas del 16 de mayo de 2024, cuando el acusado circulaba con un ciclomotor sin seguro y sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

Según la sentencia, transitaba a una velocidad excesiva, rebasando el límite de 30 km/h y poniendo en riesgo al resto de usuarios.

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Al llegar a un paso de peatones, el conductor adelantó a gran velocidad por el carril izquierdo a tres vehículos que estaban detenidos para dejar cruzar a un niño de 8 años y a su hermana menor. Tras atropellarlos, el menor y el ciclomotor salieron desplazados a unos 26 metros del punto de impacto. A consecuencia del golpe, el niño falleció, mientras que su hermana no sufrió lesiones de consideración.

Tras el suceso, el acusado huyó inmediatamente y fue localizado y detenido seis horas después en su domicilio y las pruebas a las que fue sometido detectaron un resultado positivo en THC, cocaína y benzoilecgonina.

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El fallo ratificado ha condenado al conductor a tres años de cárcel y privación del derecho a conducir por cuatro años por un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria en concurso con homicidio por imprudencia grave.

Además, se le han impuesto otros dos años de prisión y retirada del carné por dos años y medio por abandono del lugar del accidente, así como una multa de 12 meses por conducir sin licencia. También deberá indemnizar a los padres y a la hermana de la víctima. EFE

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