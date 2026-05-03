Espana agencias

Samu, Sainz y Veiga, el trío español detrás del éxito del Oporto

Guardar

Miguel Conceição

Lisboa, 3 may (EFE).- El Oporto volvió a lo más alto del fútbol de Portugal al conquistar este sábado su 31º título de Liga y el primero en cuatro temporadas, un triunfo en el que fue clave su trío español, formado por Samu Aghehowa, Borja Sainz y Gabri Veiga.

PUBLICIDAD

La eficacia de Samu ante la portería, la velocidad de Sainz por las bandas y la creatividad aportada en la medular por Veiga resultaron indispensables para el técnico italiano Francesco Farioli y fueron la base de una campaña intratable hacia el título, conquistado este sábado.

La táctica de Farioli no brindó tantas oportunidades de gol a partir de centros y pases largos a Samu Aghehowa, por lo que el melillense tuvo que adaptarse y evolucionar para convertirse en un delantero más completo.

PUBLICIDAD

"Lo que (Samu) está haciendo ahora es mucho mejor que antes: trabaja para el equipo, ha mejorado mucho en el primer toque, en la conexión con los compañeros y en la capacidad de jugar con los demás", dijo el entrenador el pasado diciembre.

Una rotura del ligamento cruzado en febrero acabó con su curso y lo dejará fuera del Mundial de 2026, pero, aun así, el exjugador del Granada y del Alavés, de 21 años, es el máximo goleador de los blanquiazules con 20 tantos (14 en la Liga).

Al igual que su compañero en la delantera, el extremo vasco Borja Sainz tuvo que diversificar su juego al vestir la camiseta del Oporto, al que llegó a principios de temporada procedente del Norwich City inglés, donde era la referencia ofensiva.

En Portugal, Sainz empleó su versatilidad en ambas bandas y su velocidad no sólo en ataque, sino también en defensa, y el propio entrenador dijo estar "muy agradecido" por lo que el vasco y el otro extremo, el brasileño Pepê, han hecho.

Al ser preguntado el pasado febrero sobre los pocos goles anotados por estos jugadores, Farioli, que prima la presión alta sin balón, destacó que ambos, defensivamente, "llevaron un gran peso sobre sus hombros durante muchos partidos".

A falta de dos jornadas para el final de la temporada, Sainz suma 7 goles y cinco asistencias, y fue uno de los jugadores más utilizados en los 'dragones' en todas las competiciones.

Y el hilo conductor en el campo fue el centrocampista gallego Gabri Veiga, gracias a su visión de juego, creatividad y capacidad de pase.

Dos años después de su sorprendente traslado del Celta de Vigo al Al Ahli Jeddah saudí, Veiga regresó al fútbol europeo por medio del Oporto, cuya sede se encuentra a sólo unos 130 kilómetros de su Porriño natal.

A pesar de que el período de readaptación a una competición más exigente y las lesiones le impidieron estar siempre en su mejor forma, Gabri Veiga registra las mejores cifras de su carrera: 6 goles y 12 asistencias. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diseñan una aplicación pionera para vigilar el mercado eléctrico

Infobae

Tres años de cárcel para un joven que atropelló mortalmente a un niño en Macael (Almería)

Infobae

El Rayo "agotará todas las vías legalmente previstas" para reducir la sanción de Isi

Infobae

Alcaraz llevara su "Academy" a El Palmar (Murcia) y Madrid

Infobae

José Ignacio García: "Moreno y Ayuso son más malos que la quina"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

ECONOMÍA

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

DEPORTES

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid