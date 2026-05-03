Samu, Sainz y Veiga, el trío español detrás del éxito del Oporto

Miguel Conceição

Lisboa, 3 may (EFE).- El Oporto volvió a lo más alto del fútbol de Portugal al conquistar este sábado su 31º título de Liga y el primero en cuatro temporadas, un triunfo en el que fue clave su trío español, formado por Samu Aghehowa, Borja Sainz y Gabri Veiga.

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La eficacia de Samu ante la portería, la velocidad de Sainz por las bandas y la creatividad aportada en la medular por Veiga resultaron indispensables para el técnico italiano Francesco Farioli y fueron la base de una campaña intratable hacia el título, conquistado este sábado.

La táctica de Farioli no brindó tantas oportunidades de gol a partir de centros y pases largos a Samu Aghehowa, por lo que el melillense tuvo que adaptarse y evolucionar para convertirse en un delantero más completo.

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"Lo que (Samu) está haciendo ahora es mucho mejor que antes: trabaja para el equipo, ha mejorado mucho en el primer toque, en la conexión con los compañeros y en la capacidad de jugar con los demás", dijo el entrenador el pasado diciembre.

Una rotura del ligamento cruzado en febrero acabó con su curso y lo dejará fuera del Mundial de 2026, pero, aun así, el exjugador del Granada y del Alavés, de 21 años, es el máximo goleador de los blanquiazules con 20 tantos (14 en la Liga).

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Al igual que su compañero en la delantera, el extremo vasco Borja Sainz tuvo que diversificar su juego al vestir la camiseta del Oporto, al que llegó a principios de temporada procedente del Norwich City inglés, donde era la referencia ofensiva.

En Portugal, Sainz empleó su versatilidad en ambas bandas y su velocidad no sólo en ataque, sino también en defensa, y el propio entrenador dijo estar "muy agradecido" por lo que el vasco y el otro extremo, el brasileño Pepê, han hecho.

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Al ser preguntado el pasado febrero sobre los pocos goles anotados por estos jugadores, Farioli, que prima la presión alta sin balón, destacó que ambos, defensivamente, "llevaron un gran peso sobre sus hombros durante muchos partidos".

A falta de dos jornadas para el final de la temporada, Sainz suma 7 goles y cinco asistencias, y fue uno de los jugadores más utilizados en los 'dragones' en todas las competiciones.

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Y el hilo conductor en el campo fue el centrocampista gallego Gabri Veiga, gracias a su visión de juego, creatividad y capacidad de pase.

Dos años después de su sorprendente traslado del Celta de Vigo al Al Ahli Jeddah saudí, Veiga regresó al fútbol europeo por medio del Oporto, cuya sede se encuentra a sólo unos 130 kilómetros de su Porriño natal.

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A pesar de que el período de readaptación a una competición más exigente y las lesiones le impidieron estar siempre en su mejor forma, Gabri Veiga registra las mejores cifras de su carrera: 6 goles y 12 asistencias. EFE