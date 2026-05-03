Giráldez: "Era un partido clave y el equipo se ha dejado la vida"

Vigo, 3 may (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, admitió este domingo, tras la victoria por 3-1 ante el Elche, que el triunfo era “vital” para seguir optando a una plaza europea, el objetivo que se han marcado en el vestuario celeste.

“De una dinámica así -cinco derrotas seguidas entre Liga y Liga Europa- se sale desde el trabajo y el compromiso, no desde la brillantez. Con las sensaciones que teníamos, es difícil volver a la victoria a través de un juego excelso. Pero el equipo ha tenido garra, rabia y orgullo porque se sentía herido”, afirmó.

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En rueda de prensa, apuntó que este encuentro era “un punto de inflexión” para el futuro de su equipo: “Era un partido clave y el equipo se ha dejado la vida, ha competido, ha estado solidario y hemos tenido el acierto que marca la diferencia en el partido".

Reconoció que su equipo no estuvo “nada bien” con el balón, pero elogió “el compromiso” de sus futbolistas en el trabajo defensivo, sobre todo “en el bloque bajo”.

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“Hacía tiempo que no veía las sensaciones de hoy. Sin tener especialistas, hemos defendido muy bien en bloque bajo y luego hemos sido capaces de acertar en las acciones que hemos tenido cerca del área rival", añadió.

Finalmente, y después de que Aspas fuese determinante en su vuelta a la titularidad, el técnico celeste justificó su suplencia en los últimos partidos por la “necesidad de cuidarlo”.

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“Queremos que nos dé estos minutos cuando sale al terreno de juego. Hoy ha estado espectacular en el compromiso, en el trabajo y en el acierto de ese gol que se fabrica él”, subrayó.

“Muy poca gente en el mundo es capaz de entender cómo ubicarse y cómo finalizar la pierna mala. Pero tenemos que gestionar los minutos de los futbolistas que llevan más minutos y tienen más años. Es lo que hemos hecho hoy con Borja, que venía de hacer un gran partido en Villarreal”, manifestó.

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En ese sentido, incidió en que todos quieren que la retirada de Aspas sea “lo más tarde posible”, pero avisó: “En algún momento se va a terminar y tenemos que entenderlo”. EFE

dmg/ism

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