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Hugo Álvarez: “Estamos muy ilusionados con volver a Europa”

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Vigo, 3 may (EFE).- El extremo Hugo Álvarez señaló, tras la victoria del Celta ante el Elche (3-1), que en el vestuario celeste están “muy ilusionados” con lograr, por segunda temporada consecutiva, la clasificación para una competición continental.

“Estamos muy ilusionados con volver a Europa porque vemos que es posible. El equipo lo va a dar todo hasta el final para conseguirlo”, comentó el internacional sub-21, autor del primer gol de su equipo ante el conjunto ilicitano.

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Hugo Álvarez admitió que el Celta “necesitaba” volver a ganar después de encadenar cinco jornadas sin hacerlo entre LaLiga y la Liga Europa.

“Ganar hoy era muy necesario. Tuvimos que defender más de lo que nos gustaría, pero nos hemos sentido cómodos porque sabíamos que en cada contraataque podíamos hacerle daño. Por delante nos queda un final de temporada muy ilusionante”, destacó.

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Por último, al ser cuestionado por el futuro de su compañero Iago Aspas, quien todavía no ha desvelado si alargará una temporada más su carrera profesional, Hugo Álvarez dijo: “Nosotros esperamos que siga un año más, pero sabemos que todo va a depender de sus sensaciones”.

EFE

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dmg/ism

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