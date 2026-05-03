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9-15. España acelera tras el descanso y sella su billete a la Superfinal

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Redacción deportes, 3 may (EFE).- La selección española de waterpolo aceleró tras el descanso para romper la igualdad (7-7) con la que se llegó al intermedio y derrotar a Hungría por un contundente 9-15, resultado que certifica su clasificación para la Superfinal de Sídney (Australia), que se disputará este verano.

Con este triunfo, la vigente campeona olímpica no solo asegura su presencia en la gran cita internacional del calendario en un año sin Mundial ni Europeo, sino que además se clasifica como primera del Grupo A para la segunda fase de la División 1 de la Copa del Mundo, en la que defiende el título.

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El conjunto dirigido por Jordi Valls llegaba con el billete prácticamente encarrilado tras imponerse con claridad a Japón y vencer en los penaltis a Estados Unidos, pero debía rematar la faena ante su verdugo en el estreno del último Europeo (7-9).

Hungría, pese a la ausencia de su referente Rita Keszthelyi, volvió a competir de tú a tú y mantuvo el pulso hasta el descanso.

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Sin embargo, tras el paso por vestuarios el partido cambió por completo. Liderada por la capitana Bea Ortiz, autora de cuatro goles, y con el apoyo de Elena Ruiz e Irene González, ambas con tres tantos, España rompió la igualdad.

El combinado nacional firmó un parcial demoledor que, unido a la seguridad de Martina Terré en la portería con nueve paradas, dejó a las húngaras dieciséis minutos sin marcar. El dominio español rompió definitivamente el encuentro hasta el 9-15 final.

Con este resultado, la selección española accede a una segunda fase de máxima exigencia, en la que se reencontrará con Estados Unidos. Del Grupo B saldrán sus otros rivales: la vigente campeona de Europa, Países Bajos, y el segundo clasificado, que se decidirá entre Grecia, campeona de la última Superfinal y del mundo, e Italia. De estos cruces directos saldrá el campeón de la División 1. EFE

avm/ism

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