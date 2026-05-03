2-1. El Barça, a 45 minutos de la final tras los tantos de Salma y Alexia

Barcelona, 3 may (EFE).- El Barcelona, que empató 1-1 en la ida ante el Bayern de Múnich, domina por 2-1 al descanso con tantos anotados por Salma Paralluelo y Alexia Putellas.
Salma, en el minuto 13, adelantó a las de Pere Romeu tras un centro de Graham Hansen, pero el equipo alemán, en la primera ocasión que tuvo, tras una contra, empató por medio de Linda Dallmann en el 17.
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Alexia Putellas cazó un rechace en el área para el 2-1 en el minuto 22, en una primera mitad en la que las azulgranas fueron dominadoras absolutas de la situación y tuvieron más ocasiones para ampliar su ventaja. EFE
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