Fundación Cajasol Esquimo gana la Superliga femenina de Voleibol

Dos Hermanas (Sevilla), 3 may (EFE).- El Fundación Cajasol Esquimo de Dos Hermanas (Sevilla) se ha proclamado este domingo campeón de la Superliga femenina de voleibol al imponerse al Heidelberg Volkswagen por 3-2 en el pabellón nazareno de Los Montecillos. EFE

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