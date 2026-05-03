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El retorno del Puente del 1 de mayo empieza a notarse en las carreteras con destino Madrid

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Madrid, 3 may (EFE).- El retorno del puente del 1 de mayo empieza a notarse este mediodía en las carreteras, con un aumento progresivo de la circulación en los principales vías de acceso a Madrid, especialmente en la A-5 y en la A-1.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), a primeras horas de la tarde ya se registra tráfico lento en casi diez kilómetros la A-5 por Valmojado y Talavera de la Reina, y también entre las localidades también toledanas de Los Cerralbos y Santa Olalla.

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Además, hay retenciones en la A-1, a la altura de San Agustín de Guadalix, y en la A-6 ya comienzan también por Arévalo, en más de cinco kilómetros, en Torrelodones, y en la zona de La Matas y Las Rozas hacia la M-50 y la M-40

A esto se unen otros puntos ya alejados de la capital, como la zona de Lebrija, en Sevilla , por la AP-4, entre el kilómetro 50 y el 43 y en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en la A-48.

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La DGT prevé que la mayor intensidad de circulación del retorno del puente se concentre a lo largo de la tarde y la noche, y pide precaución al volante en el final de esta operación en la que está previsto que se realicen, hasta que concluya, seis millones de viajes por carretera. EFE

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