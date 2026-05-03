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El relevo 4x400 femenino, plata, y el 4x100 bronce en los Mundiales de relevos

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Redacción deportes, 3 may (EFE).- España cerró los Campeonatos del Mundo de relevos celebrados en Gaborone (Botsuana) con una medalla de plata del 4x400 femenino, un bronce del 4x100 también femenino y la clasificación de cinco equipos (4x400 y 4x100 mixto, 4x100 y 4x400 femenino y 4x400 masculino) para los Mundiales de aire libre de Pekín 2027.

El equipo español femenino del 4x400, que fue campeón en Guanzhou 2025, refrendó su favoritismo para las medallas y se subió al segundo cajón del podio en Gaborone con Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás. Además lo hizo con un crono de 3:21.25, récord nacional, rebajando en casi tres segundos la anterior plusmarca que estaba en 3:24.13.

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Las relevistas españolas, que en todo momento de la carrera estuvieron en puestos de podio, solo fueron superadas en meta por el equipo noruego, que hizo 3:20.96. El bronce fue para Canadá con 3:22.66.

El relevo corto femenino, el 4x100 femenino, no pudo revalidar la plata de Guanzhou (China) en 2025, pero logró la medalla de bronce con el equipo formado por Lucía Carrillo, Jaël Bestué, Esperança Cladera y Maribel Pérez.

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Las atletas españolas pararon el crono en 42.31 y cerraron un podio que lideró Jamaica, primera con 42.00, y Canadá con 42.17, récord nacional, tercera.

El equipo español del 4x100 mixto formado por Guillem Crespí, Esther Navero, Andoni Calbano y Aitana Rodrigo quedó quinto en la final con 41.05. El triunfo fue para Jamaica (39.62) con récord del mundo, seguido de Canadá (40.23) y Estados Unidos (40.33).

El relevo largo mixto del 4x400, en el que corrieron David García Zurita, Eva Santidrián, Julio Arenas y Carmen Avilés, quedó sexto en la final con 3:13.05 y, aparte del billete para el Mundial de Pekín 2027, también logró la clasificación para el Mundial Ultimate de World Athletics de Budapest este 2026.

La victoria fue para Estados Unidos con 3:07.47, récord de los campeonatos. Segundo quedó Jamaica (3:08.24), con récord nacional, y el bronce lo consiguió Gran Bretaña.

Los denominados 'Spanish Beatles', el relevo español del 4x400 masculino formado por David García Zurita, Samuel García, Manuel Guijarro y Oscar Husillos, no estuvo en la final pero logró el billete a los Mundiales de Pekín 2027.

El relevo 4x400, que en la primera ronda clasificatoria batió el récord nacional con 3:00.26, consiguió el objetivo del billete mundialista para Pekín a la segunda oportunidad. Lo hizo tras completar una buena carrera en la que pararon el crono en 3:01.37, sólo superados por el equipo de Senegal (3:01.28).

El único equipo que no logró la clasificación para el Mundial de Pekín 2027 fue el 4x100 masculino formado por Andoni Calbano, Guillem Crespí, Jaime Sancho y Jorge Hernández, que en la repesca fue descalificado. EFE

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