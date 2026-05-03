El Extremadura asciende de forma directa a Primera RFEF, su cuarto ascenso consecutivo

Almendralejo (Badajoz), 3 may (EFE).- El CD Extremadura se ha proclamado este domingo campeón de Liga en el Grupo IV de Segunda Federación tras imponerse al Linares Deportivo por 2-1 en la última jornada, un triunfo que le otorga el ascenso directo a Primera Federación, tercera categoría del fútbol español.

El gol del pichichi Diego Díaz en el minuto 94 ha deshecho el empate y ha dado la victoria al conjunto azulgrana, que certifica el salto de categoría sin necesidad de disputar el ‘playoff’ y firma así su cuarto ascenso consecutivo desde su refundación en 2022.

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El Extremadura se ha impuesto en una competición larga y exigente, con varios rivales directos en la lucha por el liderato hasta el final, que ha logrado asegurar en la última jornada, a la que llegó como líder y dependiendo de sí mismo.

El club continúa de este modo consolidando una trayectoria reciente de éxito que lo sitúa entre los de mayor progresión del fútbol español, con el reto ahora de afianzarse en Primera Federación.

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Esta tarde está prevista la recepción de los jugadores en la conocida como ‘Fuente de la Rana’, en Almendralejo (Badajoz), y posteriormente el estadio Francisco de la Hera abrirá sus puertas para celebrar el ascenso junto a la afición. EFE

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