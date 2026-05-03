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El Congreso baraja el jueves para que Albares informe sobre la situación de la Flotilla Global Sumud

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El Congreso de los Diputados baraja celebrar el jueves, 7 de mayo, un Pleno para la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la situación de la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel rumbo a la Franja de Gaza.

La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha sido convocada este martes, 5 de mayo, a las 12.00 horas para tratar la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Exteriores, que podría celebrarse en un Pleno el jueves, 7 de mayo.

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Esta semana no hay convocado Pleno por ser primera de mes, por lo que la sesión del jueves se habilitaría exclusivamente para la comparecencia del ministro.

Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís solicitaron hace unos días la comparecencia urgente ante el Pleno del Congreso del ministro para que exponga las acciones y decisiones que adoptará su departamento para proteger y a asistir a los barcos y personas que participan en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza.

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En el motivo de la comparecencia, recogida por Europa Press, los grupos solicitantes aseguran que la flotilla tiene "fines pacíficos y objetivos humanitarios" y que ha sido "atacada ilegalmente" por el Estado de Israel, "que ha secuestrado a sus miembros, incumpliendo la legalidad internacional y la Convención de Naciones Unidas sobre del Derecho del Mar".

El Gobierno de España ya ha solicitado la "inmediata liberación" del activista español-palestino Saif Abukeshek "ilegalmente detenido" el pasado jueves en aguas internacionales a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza.

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EuropaPress

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