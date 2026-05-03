Espana agencias

Cuatro personas mueren ahogadas, dos de ellas menores, en una playa de Oliva (Valencia)

Guardar

València, 3 may (EFE).- Cuatro personas fallecieron por ahogamiento a última hora de este sábado, dos de ellas menores de 11 y 14 años, en la playa Aigua Morta de Oliva (Valencia), según han informado este domingo fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Según las fuentes, sobre las 10:05 horas de ayer el CICU recibió un aviso por ahogamiento en la citada playa de Oliva y hasta el lugar se desplazó un SAMU, que confirmo el fallecimiento de cuatro personas.

PUBLICIDAD

Los fallecido son dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre del que no se conoce la edad.

Además, dos hombres de 46 años fueron trasladados con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandía (Valencia). EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

3-0. El Bournemouth de Iraola apunta a Europa

Infobae

2-0. El Milan acusa la ausencia de Modric

Infobae

0-1. Camello adelanta al Rayo Vallecano antes del descanso

Infobae

El relevo 4x400 femenino, plata, y el 4x100 bronce en los Mundiales de relevos

Infobae

Giráldez: "Era un partido clave y el equipo se ha dejado la vida"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una perforación en el ojo izquierdo: “En su profesión no existen exigencias de visión binocular”

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una perforación en el ojo izquierdo: “En su profesión no existen exigencias de visión binocular”

Muere una mujer al caerse de la Muralla de Lugo: la policía investiga si es un accidente

El efecto visual de los retrovisores que puede provocar accidentes y pasa desapercibido para muchos conductores

Condenada a tres meses de prisión una mujer que tiró a su perro desde su balcón y tuvo que ser eutanasiado para evitar su sufrimiento

Feijóo pide votar en masa para que Juanma Moreno pueda gobernar en Andalucía sin Vox: “Aquí no hay mayoría de nada, no os confiéis”

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta  eléctrica: se adelanta tres horas

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta  eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open