Espana agencias

Ceballos, fuera de la lista del Real Madrid para el partido ante el Espanyol

Guardar

Madrid, 3 may (EFE).- Dani Ceballos, futbolista del Real Madrid, se quedó fuera de la lista de convocados por segunda jornada consecutiva y no estará en el choque que disputará su equipo este domingo frente al Espanyol en el RCDE Stadium.

Álvaro Arbeloa, entrenador del conjunto blanco, volvió a prescindir por motivos técnicos de Ceballos, que ya se ausentó en la anterior convocatoria del partido que su equipo empató 1-1 con el Betis en el estadio Benito Villamarín la pasada jornada.

PUBLICIDAD

En ninguna de las dos ruedas de prensa en las que Arbeloa ha podido explicar cuáles son las causas por las que no llama a Ceballos, el técnico blanco explicó las razones por las que no cuenta con su jugador.

En la última, la que ofreció a los medios de comunicación este sábado, habló de los códigos del vestuario cuando fue preguntado por la situación de Ceballos: "No entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid y aprendí de los veteranos que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid. Y eso lo mantengo", declaró.

PUBLICIDAD

El resto de la convocatoria está marcada por las múltiples ausencias de jugadores lesionados. Por esa razón, no están Thibaut Courtois, Rodrygo Goes, Kylian Mbappé, Arda Güler, Éder Militao y Dani Carvajal.

La lista completa de convocados por Arbeloa para enfrentarse al Espanyol es la formada por: los porteros Lunin, Fran González y Sergio Mestre; los defensas Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y Diego Jiménez; los centrocampistas Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Thiago y Palacios; y los delanteros Vinícius, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

El Real Madrid, segundo en la clasificación de LaLiga EA Sports, con 74 puntos, está obligado a ganar, después de que el Barcelona se impusiera este sábado al Osasuna (1-2) y alcanzase los 88 puntos, lo que podría darle este domingo el título. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo reprocha a Montero que no deje su acta: "Es una falta de respeto. Andalucía no está para que la utilicen"

Feijóo reprocha a Montero que no deje su acta: "Es una falta de respeto. Andalucía no está para que la utilicen"

Malena Alterio anima a subir al escenario "si es un deseo poderoso", no por "fama hueca"

Infobae

El Congreso baraja el jueves para que Albares informe sobre la situación de la Flotilla Global Sumud

El Congreso baraja el jueves para que Albares informe sobre la situación de la Flotilla Global Sumud

El torero Alberto Álvarez sigue en estado grave en la UCI tras un accidente en su finca

Infobae

Fiscales progresistas respaldan los nombramientos de Peramato tras la polémica por el relevo en la Fiscalía de Madrid

Fiscales progresistas respaldan los nombramientos de Peramato tras la polémica por el relevo en la Fiscalía de Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide votar en masa para que Juanma Moreno pueda gobernar en Andalucía sin Vox: “Aquí no hay mayoría de nada, no os confiéis”

Feijóo pide votar en masa para que Juanma Moreno pueda gobernar en Andalucía sin Vox: “Aquí no hay mayoría de nada, no os confiéis”

Polémica en la campaña de las elecciones de Andalucía: PSOE e IU acusan al alcalde de Sevilla de retirar sus carteles electorales de las farolas

Investigan la muerte de un joven delfín en el Estrecho que sufrió un corte en el cuello tras quedar atrapado en una red de pesca

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open