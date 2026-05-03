Castillejo (CUP) cree que la propuesta de frente de izquierdas de Rufián "no tiene ningún sentido"

La presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha afirmado que la propuesta de frente de izquierdas del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, "no tiene ningún sentido ni lógica política" y añade que no entienden que propone más allá de dar apoyo al PSOE para que gobierne.

En una entrevista concedida a 'ElNacional.cat' recogida por Europa Press este domingo, Castillejo ha rechazado la posición de Rufián: "El modelo que plantea Rufián está muy alejado de la realidad catalana. Se le ha ido un poco. Creo que vive más en Madrid que en Catalunya", ha señalado.

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En este sentido, ha apuntado que en estos momentos la política catalana corre el riesgo de la "españolización" porque, afirma, ERC y Junts han traspasado muchas decisiones al Congreso de los Diputados y se está vaciando de soberanía al Parlament.

PRESUPUESTOS

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Preguntada por la aprobación de los Presupuestos en Cataluña y los pactos necesarios para que se aprueben ha señalado que el Consorci d'Inversions pactado entre el Govern y ERC es "una salida después del callejón sin salida del IRPF y la tensión que provocó", y ha dicho que esta es una medida que no acerca a Cataluña a aquello que necesita en el ámbito de la financiación.

"No sé si es una excusa, pero sí que han encontrado una razón de consenso que les permita avanzar", ha subrayado sobre la negociación de las cuentas entre el Govern y ERC.

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Sobre si la CUP defiende un modelo de concierto económico al estilo del País Vasco para Cataluña ha matizado que esta sería una mejor situación, pero no es el "objetivo final" de la CUP, que defiende la independencia de Cataluña.

VIVIENDA

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En referencia a la situación de la vivienda en Cataluña ha sostenido que es necesario construir, pero que esta no es una solución definitiva puesto que, sostiene, no rebaja los precios: "Si tu no haces medidas para controlar el mercado que ya existe, no sirve de nada poner más pisos", ha expuesto.

Por otra parte, ha aegurado que la prohibición de compras especultaivas de vivienda se debería hacer en todo el territorio, por lo que ve "insuficiente" el acuerdo alcanzado entre el ejecutivo y los Comuns.

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