El PP vuelve a citar en el Congreso al jefe económico de Moncloa y a la presidenta de la SEPI

La Comisión Mixta para la Seguridad Nacional, controlada por el Partido Popular, ha vuelto a citar al director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Moncloa, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, para los días 19 o 26 de mayo para rendir cuentas por los movimientos en la cúpula de Indra, después de que decidieran no comparecer en la anterior convocatoria de este pasado martes.

Las comparecencias se enmarcan en la renuncia que el ya expresidente de Indra Ángel Escribano presentó el pasado 1 de abril mediante una carta remitida al consejo de administración después de que la empresa que preside su hermano, Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), renunciara a la operación de integración con Indra alegando presiones ejercidas por el Gobierno y la SEPI.

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En este escenario, el PP aprovechó la mayoría que tiene en la mesa de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, donde se congrega Congreso y Senado, para aprobar la nueva solicitud de comparecencia de Manuel de la Rocha y Belén Gualda.

DENUNCIA QUE "HUYEN DE SUS RESPONSABILIDADES"

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El plazo para confirmar su asistencia termina este próximo lunes, tal y como ha informado el partido político, que ha señalado que esperan que "esta vez sí acudan a comparecer al Parlamento porque es incomprensible que dos responsables públicos huyan de sus responsabilidades".

"En democracia, quien tiene responsabilidades públicas tiene la obligación de rendir cuentas: no es una opción, es una obligación", ha añadido, remarcando la "gravedad del plantón" por parte de los mencionados cargos a la Comisión la pasada semana.

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En este sentido, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha destacado que el "problema de fondo" es un Gobierno que ha asumido "con total normalidad esquivar el control parlamentario y se ha propuesto avanzar en la legislatura sin el concurso del Poder Legislativo".

"Los contratos y operaciones relacionadas con la Defensa y la Seguridad Nacional son un ejemplo más de la opacidad, falta de transparencia y ninguneo a las Cortes que se está efectuando por parte de Sánchez", ha alegado, incidiendo en que desde el PP van a seguir insistiendo "en utilizar todos los instrumentos democráticos a su alcance para que Sánchez no siga en su particular huida de la democracia".

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Así, el partido de oposición ha terminado manifestando que "si tanto le disgusta al sanchismo cumplir con su obligación y dar explicaciones, lo que tienen que hacer es dimitir, convocar elecciones y dejar que otros asuman la responsabilidad democrática de gobernar con el Parlamento y dando la cara".