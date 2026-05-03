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Camello: "Esto es el Rayo y es lo que nos va a llevar a Leipzig"

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Getafe (Madrid), 3 may (EFE).- Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, afirmó este domingo, después de ganar 0-2 al Getafe, que el partido que se vio sobre el césped del Coliseum representa a su equipo y es lo que le va a llevar a la final que acaricia de la Liga Conferencia que se disputará en la ciudad alemana de Leipzig.

El atacante del conjunto madrileño celebró que su equipo sumara tres puntos importantes para sellar prácticamente la permanencia en Primera División. Alcanzó los 42 puntos y, si no hay sorpresas, estará repetirá la próxima temporada en la elite del fútbol español. Por eso, se mostró muy contento por el curso que ha completado su equipo.

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"¿La final puede ser histórica?. Ya las semifinales eran históricas. Lo hemos disfrutado como tal. Teníamos claro que este partido era clave viendo cómo se han dado los resultados de los que estamos en esa pelea. Llegar a una semifinal tan importante ganando ese partido y acercándonos mucho a nuestro primer objetivo que es la permanencia, da un respiro muy grande", dijo.

"Se vive un sueño en un lado y luego se baja al barro a competir y seguir sumando. Todo esto es el Rayo Vallecano y es lo que nos va a llevar hasta Leipzig y a certificar la permanencia", añadió en declaraciones a DAZN.

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Preguntado por su gran partido, Camello declaró que cree en el trabajo diario para esperar una oportunidad desde el banquillo y aprovecharla y alabó a su entrenador, Íñigo Pérez. "Si trabajas, cuando te dan la oportunidad, estás preparado. He aprendido años atrás que los suplentes son los que te dan la vida cuando todo esto se está acabando porque vienen las lesiones y el cansancio por muchos partidos", comentó.

"He trabajado para estar preparado; lo he demostrado, y no solo yo, sino los que han tenido que salir. Como Vertrouwd, que ha hecho un partidazo o Nteka, cuando le toca salir mete el gol. El Rayo es esto, una suma de muchas cosas que se alegra cuando le pasan cosas buenas al de al lado. Lo que da son estos resultados", agregó.

Asimismo, dijo que el Rayo Vallecano ha tenido "mucha suerte" de que su técnico llegara al club como segundo entrenador porque de inicio contactó con los jugadores y conoció sus facetas personales.

"Ha sabido cómo tratar con nosotros. Muchas veces nos ha costado llegar a este feeling que tenemos. En el fútbol y en la vida esto es comunicación. Es difícil llegar a entenderse en un estadio con el ruido, pero cuando estoy perdido le miro porque él nos da muchas soluciones. Tiene muchos planes y luego se ve en el campo", concluyó. EFE

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