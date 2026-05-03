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Bulega completa su triplete en Hungría; el español Lecuona, segundo

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Redacción deportes, 3 may (EFE).- El italiano Nicolo Bulega (Aruba.it Racing-Ducati) continúa haciendo historia al ganar las primeras 12 carreras de una temporada en el Campeonato del Mundo de Superbike, después de hacer un triplete este domingo en el circuito de Balaton Park en Balatonfokajar (Hungría), por delante de su compañero, el español Iker Lekuona.

Bulega fue el mejor en la primera carrera del sábado, se hizo con la 'Superpole' este domingo, y redondeó horas más tarde con la victoria definitiva en la segunda carrera.

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Así, suma su decimosexta victoria consecutiva y la duodécima al inicio de la temporada 2026, consiguiendo el récord del mejor inicio de una sola temporada.

Su victoria 32 lo coloca entre los diez mejores pilotos de todos los tiempos en el Mundial de Superbikes, ya que con su podio vigésimo quinto de forma consecutiva, iguala el récord histórico establecido por Toprak Razgatlioglu y Colin Edwards.

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Bulega salió bien pero tuvo un duro rival en su compañero de equipo Lecuoa, del que no consiguió despegarse hasta la vuelta 12. El italiano ahí amplió la diferencia a más de un segundo y no dejaría escapar la victoria final, con una diferencia de 2,5 segundos sobre el español.

Lecuona también consiguió su noveno segundo puesto consecutivo, la segunda racha más larga; solo por detrás de la de Jonathan Rea, que terminó segundo diez veces seguidas en 2019.

El tercer puesto fue para el italiano Yari Montella (Barni Spark Racing Team), que se quedó a casi 12 segundos de su compatriota.

De esta forma, Bulega se consolida con claridad en el primer puesto de la clasificación general con 248 puntos, seguido de Lecuona con 166 y del británico Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), tercero con 99. EFE

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EFE

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