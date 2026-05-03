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Ángel Mateos vuelve a ponerse bajo los palos en un partido oficial con 70 años

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Oviedo, 3 may (EFE).- Ángel Mateos, un exminero de 70 años, ha vuelto a disputar un partido de fútbol oficial al ocupar durante veinte minutos la portería del Colunga en el encuentro que ha disputado este domingo ante el Praviano, correspondiente al Grupo II de Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español, en la recta final de una temporada en la que ambos equipos están ya salvados.

En un partido disputado bajo una intensa lluvia, el guardameta fue titular para jugar veinte minutos en los que le dio tiempo a realizar una destacada intervención para detener un disparo por bajo del ataque del Praviano y a encajar un gol de córner antes de ser sustituido entre aplausos de los aficionados.

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Después de debutar hace 50 años con el equipo del Turón en Getxo, Mateos dejó el fútbol federado en 1998 pero ha seguido participando en torneos o en ligas de empresa desde entonces hasta que este año comenzó a participar como refuerzo o como preparador de porteros en los entrenamientos del Colunga.

En la 'pachanga' de los martes en la que participa junto a los responsable del conjunto de la localidad costera del la comarca oriental asturiana comenzó a plantearse la posibilidad de que volviera a ocupar la portería en un encuentro oficial y Mateos acabó aceptando tras poner como única condición que su participación solo se llevase a cabo si no hubiese ninguna posibilidad de perjudicar a terceros.

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"Cuando empecé, un portero que tuviera unos guantes de lana era un privilegiado. Había que parar a pelo", recordaba antes del encuentro un guardameta cuya actuación ha sido seguida con atención por su nieto de diez años bajo la portería de un club que ya había advertido de que no se trataba ni de un récord ni de una excentricidad sino de un reconocimiento.

A través de su perfil en las redes sociales, el C.D. Colunga señala que la presencia de Mateos representa lo que defienden pasión, constancia, respeto por el fútbol y una forma de vivir el deporte que va más allá de la edad" y advertía de que la edad es secundaria, "lo importante es la actitud, el cuidado y el compromiso con el deporte".

"No buscamos titulares fáciles, esto no va de números, va de valores. Si alguien se queda solo con la edad se está perdiendo lo importante. Mateos no juega por tener 70 años. Juega porque se lo ha ganado", señalaba el conjunto colungués. EFE

(foto) (video)

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EFE

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